España tiene su propia Capilla Sixtina y poca gente la conoce: es mucho más grande que la del Vaticano

España alberga una joya arquitectónica comparable a la Capilla Sixtina del Vaticano, pero con una particularidad sorprendente: supera en dimensiones a su homóloga italiana. Paradójicamente, este extraordinario monumento permanece prácticamente desconocido para la mayoría de los españoles, a pesar de su excepcional valor artístico e histórico.

Es mucho más grande que la del Vaticano

Esta es la Capilla Sixtina española

Valencia nos espera para marcar el inicio de su propia Capilla Sixtina, una de esas joyas que no podemos pasar por alto y que nos trasladará directamente a una Ciudad del Vaticano que en estos días está de actualidad. Por lo que, podemos aprovechar al máximo estos días libras desplazándonos a un lugar, para el que tendremos que comprar entrada, pero merecerá la pena.

Tal y como se presenta esta iglesia en la web de Visit Valencia: «La iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir ha sido recientemente restaurada, saliendo a la luz una muestra pictórica que los expertos han denominado como la ‘Capilla Sixtina’ valenciana. Es una de las primeras doce parroquias cristianas de la ciudad de València tras la reconquista de Jaume I en 1238. Erigida como parroquia hacia 1242, fue reformada a iniciativa de la familia Borja en estilo gótico entre 1419 y 1455 contrayéndose la bóveda gótica de crucería en la nave central. Entre 1690 y 1693 se recubrió el interior con decoración barroca y pinturas al fresco de escenas de la vida de San Nicolás de Bari y de San Pedro Mártir, diseñadas por Antonio Palomino y pintadas por Dionís Vidal. Los lunes de cada semana la Iglesia de San Nicolás de Bari recibe cientos de visitantes que hacen la «Caminatas de San Nicolás» o la Devoción a San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. Su restauración ha sido calificada como «la intervención arquitectónica y pictórico-ornamental más importante realizada hasta la fecha a nivel internacional por la magnitud de la obra y las técnicas empleadas», ahora puedes visitar la iglesia con y sin visita guiada».

Podremos ver en primera persona una Capilla Sixtina, unos textos perfectamente decorados que incluso supera en extensión a la del Vaticano. Una muestra más del arte español y de la capacidad para crear espacios que pueden llegar a ser todo un referente.

Este tipo de arte religioso siempre es un buen plan que podemos empezar a pensar a las puertas del fin de semana o de esos días de vacaciones en los que nos apetecerá descubrir estos lugares especiales.