El Gobierno recurrió a EEUU para modernizar por 1.400 millones las fragatas justo antes del choque con Trump

El Gobierno de Pedro Sánchez contactó con la Administración de Estados Unidos hace solo unas semanas para la compra de material por importe de más de 1.400 millones de euros (en torno a 1.700 millones de dólares) para la modernización de las fragatas de la Armada, como la Cristóbal Colón enviada ahora a la guerra de Irán, en concreto, frente a las costas de Chipre.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 29 de enero un comunicado donde informó de que el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), responsable de la política exterior del país, había aprobado una venta de material militar por un valor estimado de 1.700 millones de dólares (unos 1.424 millones de euros al cambio actual) para la modernización de las fragatas F-100 de la Armada española.

«El Departamento de Estado ha tomado la decisión de aprobar una posible venta militar al extranjero al Gobierno de España para la actualización de mitad de vida útil de la fragata F-100 y el equipo relacionado, por un coste estimado de 1.700 millones de dólares», indicó la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), que notificó su decisión al Congreso de los EEUU para que autorizara la operación.

En dicho comunicado, puede leerse que «el Gobierno de España ha solicitado la compra de cinco (5) sistemas de armas Shipsets Aegis; seis (6) procesadores de señales digitales Shipsets; cinco (5) sistemas de lanzamiento vertical Shipsets MK 41 Baseline VIII; cinco (5) radares de búsqueda de superficie de nueva generación Shipsets».

La comunicación, por tanto, entre el Gobierno de España y el de EEUU sobre este asunto se produjo pocas semanas antes del encontronazo entre Madrid y Washington con motivo del ataque a Irán iniciado el pasado fin de semana por parte de las fuerzas armadas estadounidenses e israelíes. Moncloa no sólo criticó esta operación, sino que negó apoyo logístico en las bases de Rota y Morón.

Comunicado de la DSCA con el contacto del Gobierno de Sánchez.

Cabe recordar que Navantia, empresa controlada al cien por cien por el Estado, se encargará de la modernización de las cinco fragatas F-100 de la Armada española en el marco de un programa valorado en 3.200 millones de euros. Por lo tanto, esta venta de material militar procedente de Estados Unidos se enmarca en esta iniciativa, que busca prolongar hasta 2045 la vida operativa de las cinco fragatas de la clase Álvaro de Bazán -incluida aquí la Cristóbal Colón- con las que cuenta el país, recogió Ep.

«El coste total estimado es de 1.700 millones de dólares. La venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN que es una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Europa», indicó la DSCA.

«La venta propuesta mejorará la capacidad de España para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al proporcionar más flexibilidad y capacidad para contrarrestar las amenazas regionales y seguir mejorando la estabilidad en la región. El comprador utilizará los artículos y servicios para modernizar cinco fragatas equipadas con Aegis de su flota, mejorando su capacidad para llevar a cabo misiones de defensa e interoperar con los aliados de los Estados Unidos y la OTAN para la defensa contra misiles balísticos en el teatro de operaciones», añadió la agencia americana.

El comunicado de la DSCA también avanzó que los principales contratistas serán los gigantes estadounidenses del sector de la defensa Lockheed Martin, RTX Corporation y General Dynamics, además de Ultra Maritime Naval Systems and Sensors.