El mejor horario para dar de comer a tu perro es éste, según los expertos: horas y cantidades

Elegir el mejor momento del día para darle de comer al perro no es simplemente una cuestión de rutina; influye en gran medida en su nivel de energía, su comportamiento y estado de salud tanto a nivel físico como mental. Veterinarios y expertos en nutrición animal coinciden en la importancia de establecer horarios regulares y, aunque cada perro es distinto y sus necesidades varían según el tamaño, la edad y el nivel de actividad, existen una serie de recomendaciones que ayudan a establecer una rutina estable.

Una de las principales ventajas de alimentar al perro siempre a la misma hora es que ayuda a regular su sistema digestivo. Además, previene problemas como la ansiedad o el sobrepeso. Por el contrario, cuando los horarios de las comidas son irregulares, el animal puede mostrarse más inquieto e irritable. No existe un horario universal perfecto para todos, pero la evidencia coincide en que la regularidad es clave.

¿Cuál es el mejor horario para dar de comer a tu perro?

Muchos dueños se preguntan cuántas veces al día deben comer los perros. Pues bien, los veterinarios señalan que, cuando son cachorros, deben recibir alimento tres o cuatro veces al día, ya que su metabolismo es más rápido y requieren un aporte constante de energía. Una vez llegan a la edad adulta y su estado de salud es bueno, es suficiente con alimentarse dos veces al día, normalmente por la mañana y por la tarde-noche. Mientras, los perros mayores, de la misma manera que los adultos, pueden beneficiarse de dos comidas diarias, aunque en determinados casos el veterinario

La recomendación más habitual es ofrecer la primera comida del día por la mañana, entre las 7:00 y las 9:00 horas, y la segunda por la tarde, entre las 18:00 y las 21:00 horas. Este reparto permite regular el apetito, evitar largas horas de ayuno, mejorar la digestión, reducir la ansiedad alimentaria y adaptarse a la rutina familiar. Además, muchos expertos recomiendan no alimentar al perro justo antes de realizar ejercicio intenso, especialmente en razas grandes o propensas a problemas digestivos, para reducir el riesgo de torsión gástrica.

La torsión gástrica es «una distensión gástrica aguda asociada a una rotación del estómago sobre su eje longitudinal. Esta torsión compromete el retorno venoso, la perfusión esplénica y gástrica, y provoca una rápida instauración de shock hipovolémico y obstructivo. En perros, la torsión suele ser en el sentido de las agujas del reloj y supera los 180°, lo que impide la eructación o el vómito efectivo», explica Cuas Veterinaria.

Más allá del horario, la cantidad de alimento es fundamental. La ración diaria debe ajustarse al peso, edad, nivel de actividad y tipo de pienso. Las recomendaciones del fabricante suelen servir como referencia, pero no deben considerarse absolutas. Un perro muy activo necesitará más energía que uno sedentario. Del mismo modo, un animal esterilizado puede requerir una reducción en las calorías para evitar el sobrepeso.

Independientemente del horario de alimentación, el perro debe tener agua limpia y fresca siempre a su disposición. Se recomienda utilizar recipientes de acero inoxidable o cerámica, ya que ayudan a conservar mejor la temperatura del agua. Es aconsejable colocar varios bebederos en distintas zonas del hogar, especialmente en viviendas amplias. También se puede incorporar comida húmeda en la dieta para favorecer una mayor ingesta de líquidos.

Los mejores alimentos de supermercado

@patitas_comp ALIMENTOS DEL SÚPER SALUDABLES PARA TU PERRO 🐶 LAS PATAS DE POLLO Y LOS CUELLOS PREVIAMENTE CONGELADOS 3-4 DÍAS 🙏🏼❤️❤️ Muchos de los alimentos más saludables para nuestros perrhijos los tenemos en nuestros supermercados de confianza, te contamos cuales. 🐾 👉🏼Aquí te dejamos unos consejos para mejorar su dieta de forma económica y saludable: – NO cocines los huesos. Son súper peligrosos porque pueden astillarse y causar lesiones graves. – Si les das manzana, asegúrate de quitarle las pepitas, ya que son tóxicas. Pequeños cambios como estos harán una gran diferencia en la salud y felicidad de tu peludo. 🐾 Os queremos ❤️❤️ ♬ Pieces (Solo Piano Version) – Danilo Stankovic

«El jengibre fresco puede ayudar a aliviar las náuseas y el mareo por movimiento; es muy útil si vais a viajar, ya que se puede rallar un poco y añadirlo a su comida. Las patas y los cuellos de pollo deben ofrecerse siempre crudos y bien lavados, porque sirven para entretenerlos y relajarlos, además de aportar beneficios; nunca deben darse huesos cocinados, ya que son muy peligrosos, pero sí crudos.

La zanahoria cruda es un mordedor natural, saludable y excelente para la limpieza dental; también puede ofrecerse cocida. Los huevos son una proteína muy completa y pueden ayudar cuando el perro tiene el estómago delicado; además, no debes tirar la cáscara, ya que puede añadirse a la comida, cocinada entera o molida, como fuente de calcio, beneficiosa para huesos y dientes. La manzana es una buena fuente de vitaminas y fibra, baja en calorías, ayuda a limpiar los dientes y a mantener el aliento fresco, pero siempre sin pepitas».