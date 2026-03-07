Russell confirma a Mercedes como favorito con pole en Australia, Alonso decimoséptimo y Sainz penúltimo

George Russell ha confirmado el favoritismo de Mercedes en la nueva era de la Fórmula 1 llevándose casi sin oposición la primera pole del Mundial 2026 en el Gran Premio de Australia. El piloto británico no tuvo rival y, tras esconderse durante todo el viernes, irrumpió este sábado con el mejor tiempo del fin de semana en la tercera práctica y dominando las tres sesiones de la clasificación hasta alzarse con un inigualable 1:18.518. Indiscutible su primer puesto para la carrera de este domingo (5:00 hora española).

Doblete apabullante de Mercedes, con Russell a siete décimas del tercero, Isack Hadjar, y dos por encima de su compañero, Kimi Antonelli, que saldrá segundo después de su aparatoso accidente en los libres 3. El italiano agradeció a la escudería el esfuerzo por reparar su monoplaza y llegar a tiempo para el final de la Q1.

Charles Leclerc defenderá a Ferrari desde la cuarta posición, por delante de los McLaren, con Oscar Piastri por delante del campeón, Lando Norris. Lewis Hamilton, séptimo, por delante de los Racing Bulls, que siguen fuertes como en 2025. Liam Lawson y el debutante Arvid Linblad partirán en ventaja sobre un desafortunado Gabriel Bortoleto. Lo de Fernando Alonso, decimoséptimo, y Carlos Sainz, penúltimo, merece caso aparte…

Los españoles vivieron un drama desde el principio. El problema de Sainz, realmente, venía de antes. El Williams del madrileño se detuvo inesperadamente en unos libres 3 en los que no pudo completar ni una sóla vuelta y, finalmente, ni siquiera salió en la clasificación por un problema que le ha impedido correr todo este sábado y que su escudería aún no ha aclarado.

Alonso y Sainz, fuera en la Q1

Saldrá penúltimo por delante de Lance Stroll, que vivió casi exactamente el mismo caso, aunque el canadiense no llegó ni a salir a pista en los últimos entrenamientos. Alonso nos llegó a ilusionar… y también a Aston Martin. El asturiano estaba metido en puestos de Q2 a falta de un minuto para el cierre de la Q1 debido al sorprendente accidente de Max Verstappen (perdió el Red Bull en la primera curva y se bajó con dolor en la mano), a la clara inferioridad de los Cadillac y a la incomparecencia de Sainz y de su compañero de equipo.

Pero a la hora de la verdad, hasta alguien de dudosa fiabilidad en estas lides como Franco Colapinto le metió siete décimas al AMR26 para barrer a Alonso y relegarle al decimoséptimo puesto en la carrera de este domingo en Melbourne. El argentino será su primer rival a batir en el circuito de Albert Park si el motor Honda se lo permite en tanda larga. La nueva F1 dejaba fuera de combate a los dos hispanos en su inauguración y Fernando y Carlos dependen de un milagro para puntuar en la primera carrera.

Russell asusta

Russell hacía temblar al resto al inicio de la siguiente ronda. El británico voló y fue el primer piloto del fin de semana en bajar al 18:9, erigiéndose como claro favorito a la pole con la alternativa de Leclerc, que superaba el tiempo del otro Mercedes, Antonelli, al final de la Q2. Bortoleto negaba la Q3 a Nico Hülkenberg para acceder él, pero el golpe en la mesa de Audi quedó silenciado por un fallo en el motor del brasileño entrando en el pit lane. Se quedaría sin disputar la batalla entre el top 10.

Además del veterano alemán, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon y Colapinto se despedían de la sesión. Fue lo último que pasó en muchos minutos después de que a Mercedes se le olvidase quitar un mini ventilador del coche de Antonelli que se desprendió al asfalto, generando otra bandera roja. Varios abortaban y otros ganaban un tiempo extra para preparar una vuelta sólida.

Doblete de Mercedes de salida en Australia

Tras la reanudación, Russell abrochaba la pole con un tiempo, eso sí, una décima más lento que el mejor de la Q2 y tenía a Norris y Hadjar a más de medio segundo de distancia. Antonelli logró bajar al 18:8 en el último minuto, pero el inglés respondió rápidamente metiéndole casi tres décimas para atar el primer puesto de salida en la primera carrera del año y dejar a su compañero en la segunda plaza. ¿Habrá silver rules en el Mundial 2026?