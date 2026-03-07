Ni Chamberí ni Salamanca: el distrito de Madrid donde más ha subido el alquiler este 2026

El precio del alquiler en Madrid sigue marcando cifras históricas en febrero de 2026. Según los últimos datos disponibles, el precio medio en la capital alcanza los 23,3 euros por metro cuadrado, tras subir un 0,8 % en el último mes, un 2,0 % en el último trimestre y un 10,0 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este valor supone además el máximo histórico registrado en la ciudad, consolidando la tendencia alcista del mercado inmobiliario madrileño.

Uno de los distritos donde el alquiler ha experimentado un fuerte crecimiento es San Blas, donde el precio se sitúa en 17,5 euros por metro cuadrado. En febrero registró una subida mensual del 3,4 %, con un incremento trimestral del 3,3 % y anual del 12,8 %. Este nivel también representa su máximo histórico. Una evolución muy similar se observa en Villaverde, donde el alquiler alcanza 17,3 euros por metro cuadrado. Este distrito registra una subida mensual del 3,4 %, un incremento trimestral del 9,8 % y una subida anual del 15,2 %, situándose igualmente en su nivel más alto desde que existen registros.

El distrito de Madrid donde más ha subido el alquiler en 2026

El distrito de Madrid donde el alquiler ha subido con más fuerza en febrero de 2026 es Puente de Vallecas. En febrero de 2026 el precio alcanza 20,4 euros por metro cuadrado, tras aumentar un 2,6 % en el último mes, un 8,8 % en el trimestre y un 21,5 % en el último año, lo que lo convierte en el distrito con la mayor subida anual de toda la capital.

En Usera, el alquiler medio se sitúa en 19,7 euros por metro cuadrado, tras registrar una subida mensual del 2,2 %, un incremento trimestral del 5,2 % y una subida anual del 12,6 %. Este nivel también constituye su máximo histórico.

Por su parte, Fuencarral alcanza 17,9 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 1,9 %, un aumento trimestral del 2,8 % y un crecimiento anual del 7,1 %, marcando también su precio más alto.

En Chamartín, uno de los distritos con alquileres elevados, el precio llega a 23,1 euros por metro cuadrado, tras subir un 1,9 % en el último mes y un 0,5 % en el trimestre, con una subida anual del 8,6 %.

En Ciudad Lineal, el precio medio del alquiler se sitúa en 19,2 euros por metro cuadrado. Este distrito registra una subida mensual del 1,7 %, un incremento trimestral del 0,5 % y una subida anual del 5,9 %, quedando un 0,4 % por debajo de su máximo histórico, alcanzado en octubre de 2025.

El distrito de Tetuán también muestra una evolución positiva, con un precio de 22,7 euros por metro cuadrado tras subir un 1,5 % en el último mes, un 0,8 % en el trimestre y un 6,3 % en el último año.

En Salamanca el alquiler alcanza 28,3 euros por metro cuadrado. Durante febrero sube un 1,3 %, con un incremento trimestral del 2,6 % y anual del 8,2 %, situándose también en su máximo histórico.

El distrito de Latina registra un precio medio de 18,2 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 1,1 %, un aumento trimestral del 0,8 % y un crecimiento anual del 5,7 %.

En Retiro, el precio medio del alquiler es de 24,3 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 1,1 %, un incremento trimestral del 3,6 % y una subida anual del 13,5 %, situándose en su nivel más alto.

Por su parte, Carabanchel registra un precio medio de 18,3 euros por metro cuadrado, tras subir un 1,0 % en el último mes, un 2,2 % en el trimestre y un 13,9 % en el último año, marcando también su máximo histórico.

En Villa de Vallecas, el alquiler se sitúa en 17,4 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 0,8 %, aunque presenta una ligera caída trimestral del 0,1 %.

El distrito de Arganzuela registra 22,0 euros por metro cuadrado, con una subida mensual del 0,3 %, un aumento trimestral del 2,9 % y una subida anual del 8,3 %, situándose en su máximo histórico.

En Vicálvaro, el alquiler alcanza 16,9 euros por metro cuadrado, con un aumento mensual del 0,1 %, una subida trimestral del 6,7 % y un fuerte incremento anual del 18,3 %, también en su nivel más alto.

En Hortaleza, el precio medio se mantiene en 18,5 euros por metro cuadrado, sin cambios en el último mes, aunque con una subida trimestral del 2,6 % y un aumento anual del 9,8 %, marcando su máximo histórico.

El distrito de Moncloa registra 21,6 euros por metro cuadrado, sin variación mensual, pero con una caída trimestral del 0,5 % y una subida anual del 10,1 %.

En Centro, uno de los mercados más demandados de la ciudad, el alquiler alcanza 27,5 euros por metro cuadrado, sin variación mensual, con una subida trimestral del 1,5 % y un aumento anual del 5,7 %, marcando su máximo histórico en enero de 2026.

Por su parte, Barajas registra 16,5 euros por metro cuadrado, con una ligera caída mensual del 0,2 %, aunque mantiene una subida trimestral del 2,5 % y un incremento anual del 11,1 %.

En Chamberí, otro de los distritos tradicionalmente caros, el alquiler alcanza 26,7 euros por metro cuadrado, tras una ligera caída mensual del 0,2 %, aunque con una subida trimestral del 2,0 % y un aumento anual del 6,7 %, situándose cerca de su máximo histórico.

Finalmente, en Moratalaz el alquiler se sitúa en 16,3 euros por metro cuadrado, tras caer un 2,2 % en el último mes y un 0,2 % en el trimestre, aunque todavía mantiene una subida anual del 8,6 % respecto al año anterior.