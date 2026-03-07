Así queda la parrilla de salida para el GP de Australia de F1 2026 tras la clasificación en Melbourne

George Russell se llevó la primera pole del año en la Fórmula 1 con mucha autoridad. El piloto de Mercedes confirmó el favoritismo de la escudería alemana en la nueva era que arrancaba este sábado en el Mundial 2026. Indiscutible primer puesto del británico con siete décimas de ventaja sobre el tercero, Isack Hadjar (Red Bull), y a dos de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, que saldrá desde la primera fila de la parrilla del Gran Premio de Australia en la carrera de este domingo (5:00 hora española).

El drama de los españoles es real. Fernando Alonso saldrá decimoséptimo tras ilusionarse con pasar a la Q2 por las ausencias de su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, y de Carlos Sainz, que ni siquiera corrió y partirá penúltimo en Melbourne, el accidente de Max Verstappen y la inferioridad de los Cadillac. Franco Colapinto le impidió meterse en el último minuto de la Q1 y el argentino será su primer rival a batir si el motor Honda se lo permite en tandas largas.

Charles Leclerc defenderá a Ferrari desde la cuarta posición, por delante de los McLaren, con Oscar Piastri por delante del campeón del mundo, Lando Norris. Lewis Hamilton, séptimo, por delante de los Racing Bulls, que siguen fuertes como en 2025. Liam Lawson y el debutante Arvid Linblad partirán en ventaja sobre un desafortunado Gabriel Bortoleto. El brasileño, discípulo de Alonso, no pudo salir a la Q3 por un fallo de motor después de colocar el Audi entre los 10 primeros.

Así queda la parrilla del GP de Australia