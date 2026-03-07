La Revuelta, programa de entretenimiento presentado por David Broncano de lunes a jueves en el access prime time de TVE, ha pasado de disputar el liderazgo de la noche a El Hormiguero de Pablo Motos cuando se estrenó en 2024 a hundirse por primera vez al cuarto puesto durante parte de su programa del jueves.

El estreno en Telecinco de una nueva edición de Supervivientes y el empuje de Horizonte, el espacio de Iker Jiménez en Cuatro, relegaron a La Revuelta de Broncano al cuarto puesto durante varios momentos de la noche. Este bajón en las audiencias se produce cuando RTVE ha renovado a Broncano por dos años más, aumentando además el contrato de 14 a 16 millones por temporada.

De acuerdo con los datos de las audiencias del jueves minuto a minuto consultados por este diario, La Revuelta de Broncano cayó al cuarto puesto durante varios tramos de la noche –sólo RTVE no emite publicidad–: fue de 22:03 a 22:06; de 22:13 a 22:19; y de 22:35 a 22:40. Durante esos tres tramos de la noche y sumando 15 minutos en total, La Revuelta estuvo por detrás de El Hormiguero, Supervivientes y Horizonte.

En el conjunto del programa, La Revuelta superó por la mínima a Horizonte y mantuvo el tercer puesto de la noche por 117.000 espectadores y 1,2 puntos: Broncano firmó un 10,3% de cuota de pantalla, y Jiménez, un 9,1%.

El dato muestra una tendencia a la baja por parte del programa de Broncano, que fue líder durante numerosas noches cuando se estrenó e incluso plantaba cara a Motos emitiendo imágenes de animales. Poco a poco la balanza se ha ido decantando a favor de Antena 3 y La Revuelta ya no es el programa más visto de TVE cada día ni arrastra audiencias a los programas que le siguen.

Las audiencias muestran que Broncano se ha desinflado. Acumula ya varias semanas en las que sus registros son inferiores a la media de La 1, algo impensable hace dos años. Este jueves firmó un 10,3% y TVE contabilizó de media un 12,1%.

Pese a este bajón en audiencias, José Pablo López, presidente de RTVE, decidió ampliar su contrato dos años más en enero, hasta 2028, lo que supone atar a Broncano a la cadena pública más allá de las elecciones de julio de 2027 -si no hay adelanto electoral-.

Y, además, aumentó el coste del programa y López firmó dos años más con las productoras del programa, Encofrados Encofrasa y El Terrat, propiedad de Mediapro, por 31,5 millones de euros. El anterior fue de 28 millones por dos temporadas.

En cualquier caso, se trata sólo de algo puntual del programa del jueves. Las malas audiencias que está haciendo Telecinco mantienen a Broncano en segundo lugar de manera regular. La apuesta de Cuatro por Horizonte ha dado resultado y evoluciona bien, pero aún no ha ganado a La Revuelta ningún día completo.

TVE sigue por delante claramente de Telecinco gracias a sus programas de actualidad política, espacios que han sido criticados por el Consejo de Informativos de la cadena por sesgados a favor del Gobierno. Tanto La Hora de La 1 como Mañaneros lideran las mañanas y Directo al Grano y Malas Lenguas mantienen buenas cifras.

Precisamente esos informes del Consejo de Informativos han provocado un duro enfrentamiento con la cúpula de la cadena. Este viernes han vuelto a vestir de negro después de que hayan pasado seis meses desde que pidieron hacer una encuesta entre el personal de informativos para determinar qué acciones de protesta hacer contra esos programas sesgados y aún no tienen las herramientas necesarias para llevarla a cabo, según denuncian. Han anunciado una reunión para el jueves 12 de marzo para decidir qué pasos dar a continuación.