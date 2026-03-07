Enésima ocurrencia del PSOE en Baleares: habilitar espacios exclusivos para mascotas que lleguen en patera

Enésima ocurrencia, y ya van unas cuantas, del PSOE en Baleares: habilitar espacios exclusivos para mascotas que lleguen a las Islas en patera.

Los socialistas no solo van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales, presentando un simple billete de autobús que acredite su estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025. Aquí en Baleares, donde se están batiendo todos los récords de llegadas de pateras, el PSOE ha exigido al Govern del PP de Marga Prohens que busque espacios adecuados y específicos para las mascotas de los inmigrantes ilegales que vengan con ellos en patera.

Un tratamiento VIP a la inmigración ilegal con instalaciones específicas para los animales que lleguen a las costas de Baleares a bordo de los cayucos y, además, recursos humanos, técnicos y materiales destinados a la salud pública veterinaria y al bienestar animal de estas mascotas.

Los socialistas, encabezados por su portavoz, Iago Negueruela, reclaman al Ejecutivo de Prohens que contrate personal cualificado suficiente para gestionar estas situaciones «con garantías sanitarias y éticas, dejando claro que la atención a las personas debe ser siempre la prioridad absoluta de cualquier dispositivo de emergencia, y asegurando que este refuerzo no implique ninguna merma de los recursos destinados a la asistencia humanitaria».

De ahí que propongan habilitar instalaciones adecuadas para la cuarentena sanitaria de estos animales, mediante la creación o adaptación de espacios específicos y la colaboración con centros de protección animal y colegios veterinarios.

Para el PSOE, estos animales de compañía que llegan en patera sin papeles, sin control sanitario e identificativo alguno, «forman parte del proyecto vital de estas personas y, por tanto, requieren una gestión adecuada desde el punto de vista sanitario, administrativo y de bienestar animal».

Aunque rara vez sucede, en ocasiones sí han llegado mascotas en pateras a Baleares. Es el caso reciente de una perrita llegada a Ibiza, que todavía permanece en cuarentena después de meses de aislamiento sanitario. Un hecho que, según el PSOE, habría evidenciado la necesidad de establecer criterios homogéneos de actuación frente a estas situaciones.

«La gestión actual se rige principalmente por normativa sanitaria general pensada para el transporte regular de animales y no para contextos humanitarios o migratorios excepcionales, lo que puede generar incertidumbre administrativa, improvisación en la respuesta institucional y tensiones entre administraciones, a la vez que dificulta garantizar plenamente la salud pública y el bienestar animal».

Las instalaciones de protección animal existentes a menudo no están diseñadas para cuarentena sanitaria prolongada y los equipos profesionales que trabajan en ella necesitan recursos y orientaciones específicas.

Por ello, los socialistas exigen al Ejecutivo balear elaborar, en coordinación con la Administración General del Estado y los consells insulars, «un protocolo específico de actuación ante la llegada de animales de compañía» en pateras y que «establezca criterios claros sanitarios, administrativos y de bienestar animal».

Por ello, el PSOE reclama protocolos que permitan compatibilizar la protección de la salud pública con el bienestar animal, mediante controles veterinarios, vacunaciones, eventuales cuarentenas y coordinación institucional.

«Ante contextos humanitarios extraordinarios, es posible articular respuestas específicas y proporcionadas, y refuerza la necesidad de establecer un protocolo adaptado a la realidad de las llegadas marítimas a las Islas Baleares», concluye esta propuesta del PSOE balear.