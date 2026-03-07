Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 7 marzo de 2026 en Valencia
Consulta el programa de este sábado 7 de marzo en las Fallas de Valencia 2026
Valencia encara su segundo fin de semana fallero en un 7 de marzo que estará repleto de actos en la ciudad con motivo de las fiestas populares. Este sábado la plaza del Ayuntamiento será sede de la mascletá y el castillo de fuegos artificiales y además será el primer día de verbenas repartidas por la ciudad. También habrá un espectáculo de luces y música en la Falla Malvarrosa – Antonio Ponz – Cavite. Consulta todo lo que debes saber sobre el programa de las Fallas de Valencia 2026 para este sábado 7 de marzo.
Este 7 de marzo Valencia vivirá otro día de pólvora, luces y música. La capital de la Comunidad Valenciana ya está casi en Fallas y por ello este sábado estará repleto de actos. El primero será la tradicional mascletá que se realizará a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La pirotecnia Nadal Martí será la encargada de disparar un espectáculo que reunirá a miles de personas en el centro de la ciudad. Este lugar también será el escenario del castillo de fuegos artificiales que se celebrará a las 23:59 horas y que será obra de la pirotecnia Tomás.
Este sábado 7 de marzo también será el día en el que las comisiones falleras de la ciudad abrirán las verbenas. El bando fallero dice que las tradicionales barracas podrán abrir el sábado 7 y 14 de marzo y todos los días entre el 16 y el 18 de marzo. El horario será de 17:00 a 22:00 horas en horario de tarde y de 22:00 a 04:00 horas en horario nocturno. Las principales Fallas que se pueden visitar en la ciudad son las siguientes:
- Falla Malvarrosa – Orquesta Shakara (Av. Malvarrosa).
- Falla Conde Salvatierra – Cirilo Amorós.
- Falla Cuba-Puerto Rico – Ruzafa.
- Falla Sueca-Literato Azorín – Ruzafa.
- Falla San Miguel – Pl. Tavernes de la Valldigna (El Carmen).
- Falla El Molí de Silla.
- Plaza Correo Viejo: Verbena Negrito (Plaza del Negrito)
Uno de los puntos fuertes en el programa del 7 de marzo en las Fallas de Valencia 2026 será el espectáculo de encendido de luces con música que tendrá lugar en la Falla Malvarrosa – Antonio Ponz – Cavite a partir de las 20:00 horas. Esta comisión fallera organizará el encendido musical con el show Il·luminat Malva-rosa 2026. Esta mezcla de luces con música estará compuesta de un encendido musical, la actuación sorpresa en directo y un pequeño espectáculo piromusical. A partir de las 23:00 horas también tendrá lugar la verbena con la Orquesta Shakara.
Programa del 7 de marzo en las Fallas de Valencia 2026
Este será el programa de este sábado 7 de marzo en las Fallas de Valencia 2026:
- 14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Nadal Martí.
- 19:00 horas: Espectáculo musical y de luces en la Falla Malvarrosa – Antonio Ponz – Cavite.
- 23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Tomás.