Fallas de Valencia 2026: fechas y horario de verbenas y discomóviles

Valencia se prepara para la semana grande de las Fallas 2026. En los primeros días de marzo ya se están celebrando las primeras mascletás en la plaza del Ayuntamiento y a partir del próximo domingo 15 y hasta el jueves 19 de marzo se vivirán los días más fuertes de las fiestas populares de la Comunidad Valenciana. Durante estos días las comisiones falleras también habilitarán verbenas para que los falleros y los turistas que se desplacen a la ciudad puedan disfrutar de una fiesta única. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los horarios y fechas de las verbenas en las Fallas de Valencia 2026.

Valencia ya huele a pólvora y fiesta. La capital del Turia se prepara para otro fin de semana fallero en una tensa calma antes de la semana grande fallera, que tendrá lugar entre el domingo 15 de marzo y el jueves 19 de este mes, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a estas fiestas con la Cremá de las casi 800 fallas que se plantarán en unas semanas por toda la ciudad. Además de la pólvora, fallas y ofrendas, las Fallas de Valencia también son verbenas y fiesta.

En estas Fallas 2026, Valencia volverá a contar con las mejores verbenas de España que habilitarán las distintas comisiones falleras de la ciudad. La Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó en el Bando Fallero, que recoge todas las normas de las Fallas, las directrices que tienen que seguir los organizadores de las verbenas para actuar de acuerdo a la ley que dicta el consistorio valenciano. Por ejemplo, las comisiones Llanterna-Na Robella-Avenida del Oeste y Mercado Central Plaza del Patriarca sólo podrán realizar sus verbenas en horario vespertino. El Ayuntamiento también recomendó a las comisiones de Ciutat Vella, Ruzafa y las que están cerca de edificaciones monumentales que adopten el horario vespertino.

Desde el consistorio recordaron que las verbenas y discomóviles que se abran en las Fallas de Valencia 2026 «tendrán que mantener los niveles sonoros ya permitidos el año pasado y las comisiones tendrán la obligación de instalar aseos portátiles». Tampoco podrán superar los 90 decibelios (dBA) al aire libre ni los 85 dBA en el interior de carpas. También estarán obligadas a instalar aseos públicos portátiles, garantizar hojas de reclamaciones y limitar las barras de bebidas a un máximo de ocho metros, así como garantizar la seguridad en los recintos.

Las verbenas que debes visitar en las Fallas de Valencia

Estas son las verbenas que debes visitar durante estas Fallas de Valencia 2026:

Falla Malvarrosa – Orquesta Shakara (Av. Malvarrosa).

Falla Conde Salvatierra – Cirilo Amorós.

Falla Cuba-Puerto Rico – Ruzafa.

Falla Sueca-Literato Azorín – Ruzafa.

Falla San Miguel – Pl. Tavernes de la Valldigna (El Carmen).

Falla El Molí de Silla.

Plaza Correo Viejo: Verbena Negrito (Plaza del Negrito)

Fallas Santo Justo y Pastor Serrería.

Falla Benicalap-Av. Burjassot-Padre Carbonell.

Falla Vicente Sancho Tello-Chile.

Falla Maestro-Aguilar-Matías Perello.

Falla Venezuela.

Falla Doctor García Brustenga-Vicente Cambra.

Falla Miguel Serna.

Falla Doctor Marañón-Maestro Palau.

Calendario y horario de las verbenas en las Fallas de Valencia

Los actos con ambientación musical en el interior de las carpas se autorizarán: