Debemos prepararnos para lo peor: la AEMET lanza un aviso urgente por una DANA que va a congelar la primavera

La AEMET lanza un aviso urgente por una DANA que va a congelar la primavera, deberemos prepararnos para lo peor. En estos primeros días de la primavera, esperaríamos ver una serie de cambios que, sin duda alguna, tocarán empezar a ver llegar de una forma diferente. Un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado y que en cierta manera podría acabar siendo esencial en estos días que teníamos por delante. Es hora de conocer en primera persona lo que nos llega a España.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de un fin de semana de esos que quizás nos costará creer. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Este tipo de elementos que llegan sin avisar pueden acabar convirtiéndose en un peligro mayor. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar un aviso urgente que realmente puede cambiarlo todo, una nueva DANA va a congelar la primavera en especial en estas zonas del país.

Nos preparamos para lo peor

Después de un invierno en el que han activado varias veces las alertas que pueden cambiarlo todo en segundos. Estos avisos que pueden convertirse en un problema para aquellos que seguramente conocen en primera persona qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle contará.

Tendremos que visualizar un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo un problema para muchos. Una novedad que podría convertirse en un cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera visto llegar a toda velocidad.

Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas horas que serán críticas. El mes de marzo no ha empezado como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario. Esperábamos ver más sol y en su lugar, vamos a ver una lluvia intensa que caerá con fuerza en determinados puntos del país.

Una nueva DANA que se suma a las que ha habido en estos últimos días. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en una situación del todo inesperada.

Este es el aviso urgente ante una nueva DANA que congelará la primavera

El descenso de las temperaturas irá acompañado de un agua que puede acabar siendo la antesala de algo más. De una serie de cambios que pueden convertirse en un giro radical que hasta la fecha nadie más hubiera visto. Estas próximas horas pueden ser críticas en estas zonas del país.

Tal y como explican desde el blog de El Tiempo: «Será, pues, Andalucía la región más afectada, con precipitaciones durante casi toda la jornada. Por la tarde, los chubascos y tormentas alcanzarán también zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. Durante la madrugada del jueves la inestabilidad se concentraría en Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares. Con el paso de las horas esta irá a más en todo el este peninsular, alcanzando también Cataluña y Aragón de forma notable. A su vez, por el noroeste, un débil frente dejará lluvias y chubascos. En el resto del país podrán darse chubascos. El viernes, como preludio del fin de semana, la inestabilidad sería casi generalizada en la península, con precipitaciones que podrían ser fuertes, incidiendo sobre todo en el noroeste y noreste. De cara al fin de semana, la inestabilidad generalizada continuaría si se cumplen las actuales previsiones».

Siguiendo con la misma explicación: «Además de la inestabilidad en este inicio de primavera, los cielos de España estarán cubiertos por calima, especialmente durante la primera mitad de semana. Dada la ubicación de Regina, se impulsará polvo en suspensión hacia España. Así pues, es probable que muchas de las precipitaciones sean en forma de lluvia de barro. En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán suaves e incluso elevadas para la época hasta el miércoles en amplias zonas. En dicha jornada ya sufrirán un descenso notable en zonas del sur, fruto de la nubosidad. En el resto del país, será entre jueves y viernes cuando se desplomen los termómetros. A la DANA procedente del sur se unirá un embolsamiento frío que se descolgaría del noroeste, por el Atlántico, y que traería aire más frío a España. Así pues, las temperaturas bajarían de forma notable en todo el país hasta valores más normales para esta época del año, al menos en las máximas». Tocará volver a sacar el abrigo y el paraguas para estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.