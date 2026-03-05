Alerta amarilla en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma lluvias fuertes con barro

La AEMET ha confirmado otro día de tormentas en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón por lluvias que estarán acompañadas de barro. Esto también afectará a la mascletá de las Fallas de Valencia, que se celebrará a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 5 de marzo.

Otro día de lluvias con barro en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado para este jueves «precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta». Así que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla por lluvias en el litoral norte de la provincia de Alicante, interior y litoral sur de Valencia y también toda la provincia de Castellón. Se espera que en estas zonas la precipitación acumulada en una hora sea de 20 mm y que los chubascos puedan ir acompañados de tormenta.

Estas lluvias afectarán a la celebración de la mascletá de las Fallas de Valencia, que tendrá lugar a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de la capital de la Comunidad Valenciana. La probabilidad de precipitación a esa hora en la ciudad es de un 100%. «Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento del noreste, moderado con intervalos de fuerte en el litoral y en el interior, flojo a moderado de componente este», dice la AEMET sobre el tiempo en Valencia para este jueves.

Alerta por lluvias fuertes con barro

«Precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta», dice la AEMET sobre la alerta amarilla que ha decretado para este jueves 5 de marzo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

La predicción del tiempo de la AEMET para este jueves 5 de marzo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento del noreste, moderado con intervalos de fuerte en el litoral y en el interior, flojo a moderado de componente este, salvo en Alicante, donde soplará la componente norte.