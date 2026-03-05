Montero impide que la presidenta saliente de la AIREF rinda cuentas mientras propone a su amiga Olóndriz para el puesto

La vicepresidenta del Gobierno y titular del ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, ha impedido que la presidenta saliente de la AIREF (Autoridad Independiente de Revisión Fiscal), Cristina Herrero, rinda cuentas antes de abandonar su cargo ante la propia ministra, así como ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Según han confirmado fuentes del organismo independiente a OKDIARIO, la presidenta saliente intentó informar antes de su marcha, pero ni siquiera recibió respuesta de Montero ni de sus subordinados en el ministerio.

La presidenta de la AIREF, organismo que ha sido crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, por falta de transparencia, o por la situación que provoca la no presentación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos años, entre otras cuestiones, tampoco ha recibido respuesta del Congreso, pese a que solicitó formalmente comparecer ante la Comisión de Hacienda.

Según fuentes de la AIREF, Cristina Herrero, que se despidió ayer miércoles de sus compañeros en el organismo supervisor, lamenta no haber podido explicar su gestión y sus previsiones de cara a la nueva etapa que se abre en el organismo supervisor.

Lo que sí se ha apresurado a hacer María Jesús Montero es proponer a su amiga y colaboradora en el Ministerio de Hacienda, Inés Olóndriz, que desde 2020 y hasta ahora ha ocupado la secretaría general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda.

La propuesta de Montero ha provocado el rechazo del PP, cuyo secretario económico, Alberto Nadal, ya ha advertido que «es un ejemplo más de cómo el Gobierno, desde la política, invade la independencia de los órganos reguladores y destruye la credibilidad de los mismos».

En todo caso, la propuesta de Montero está sobre la mesa y la última palabra sobre el nombramiento la tendrá la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, donde deberá aprobarse por mayoría el nombramiento. Esa misma comisión a la que Herrero pretendió informar de su gestión y los retos pendientes tras su etapa sin que los órganos de la Cámara Baja se molestasen siquiera en responder a su oferta.