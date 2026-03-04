Es una de las mejores interpretaciones de Tom Hardy: la obra maestra de 8 capítulos que pocos conocen

En 2015, el mundo del streaming comenzó a expandirse por todos los países bajo el liderazgo de Netflix. Por aquel entonces, todavía faltaba al menos un lustro para que el paradigma del consumo audiovisual cambiase, convirtiendo a las plataformas en el principal medio de entretenimiento ficcional. Pero aún sin la ingente cantidad de estrenos de la actualidad, algunas compañías lanzaron historias que de manera inexplicable pasaron sin pena ni gloria por la cultura seriéfila. Una de ellas es Taboo, un proyecto protagonizado por Tom Hardy cuya repercusión jamás alcanzó la atención merecida, siendo sin embargo una serie que perfectamente podríamos colocar en la tan a menudo odiosa categoría de obra maestra.

Creada por Steven Knight, showrunner de Peaky Blinders (2013), Taboo se emitió originalmente en la BBC bajo la premisa de ser una de las series que marcarían el año televisivo. Desde luego, el equipo detrás de la producción así lo corroboraba. Aparte de la presencia de Knight, este drama de contexto decimonónico fue supervisado por Scott Free Productions, el sello del cineasta Ridley Scott. Pero es que además contó con la partitura musical de Max Ritcher y con un reparto repleto de caras tan conocidas, como Oona Chaplin, Michael Kelly, Jonathan Pryce, Stephen Graham y Jessie Buckley, entre otros. No obstante, los BAFTA fueron la única ceremonia donde Taboo tuvo presencia y tan sólo le confirieron a la serie el premio al Mejor maquillaje y peluquería, dentro de un año dominado por El cuento de la criada, Big Little Lies y This Is Us. Ahora bien ¿de qué trata esta historia de venganza protagonizada por Tom Hardy y por qué muchos ven en ella una obra maestra de la pequeña pantalla?

Desromantizando la Inglaterra victoriana

La trama nos sitúa en el año 1814. Tras más de una década viajando por África sin dar señales de vida, James Keziah Delaney regresa a Londres sorprendiendo a todos sus conocidos. Lo daban por muerto, pero ha vuelto transformado y con varios diamantes robados que, le abrirán muchas puertas en una red intrigas que implicará una herencia de gran valor y sobre todo, un conflicto de intereses directo con la poderosa Compañía Británica de las Indias Orientales.

Taboo mantiene una atmósfera cargada de realismo sucio que nos sumerge de lleno en un momento histórico repleto de inestabilidad, como una especie de western que juega entre la ambigüedad y el misterio que ofrece la presencia de un Tom Hardy que escribió la historia junto a su padre, Chips Hardy y el propio Knight. Un traje a medida para el nominado al Oscar con el que el actor firma uno de los mejores papeles de su carrera.

Por el momento sólo tenemos ocho episodios y aunque hayan pasado casi diez años desde su estreno, en entrevistas recientes Knight ha asegurado tener escritos seis de los ocho capítulos de la nueva temporada y que tanto él como Hardy están «ansiosos por continuar». Lo que en cierta medida supone una oportunidad única para revisionar o ver por primera vez la serie.

¿Dónde está disponible?

Después de estar varios meses sin ninguna plataforma que la ofreciese en su catálogo, los fans de Tom Hardy pueden encontrar en estos instantes esta serie catalogada como obra maestra en Netflix, Prime Video y Filmin.