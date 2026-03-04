‘Mañaneros’ pone TVE al servicio de Santaolalla: «¿Hasta dónde llegará la ofensiva ultra contra ella?»

Mañaneros ha puesto TVE al servicio de Sarah Santaolalla para sus batallas personales. El programa ha cedido el espacio de la televisión pública a la colaboradora con el propósito de dar recorrido a su historia, con la que asegura haber sido víctima de una agresión, aunque muchos espectadores no dan credibilidad al relato de Santaolalla, y lo han puesto en duda tras ver los vídeos de los supuestos hechos.

El programa de La 1, que se debe al servicio público, no sólo ha dado su altavoz una vez más a Sarah Santaolalla, sino que ha dado por buena su versión, de la que por el momento no existen pruebas, y se ha sumado a ella. Es más, Mañaneros ha rotulado «acoso, persecución, agresión… hasta dónde va a llegar la ofensiva ultra en contra de Sarah Santaolalla?».

La colaboradora va a acumular más horas de cámara que Mocito feliz. Si primero le bastó un comentario de Rosa Belmonte -dos segundos en prime time- para hacer un recorrido por los programas de TVE, ahora la «ofensiva ultra» le está sirviendo para una tournée.

Santaolalla ha aparecido en escena con el brazo en cabestrillo -como ya se dejó ver en un selfie-, aunque al referirse a su paso por el hospital ha subrayado «el estado de nervios y de shock» por el que tuvo que ser atendida. Según la colaboradora, si la gente «no llega a hacer una especie de tapón», le habrían «partido la cara o las piernas», ha contado, haciendo una predicción de lo que podría haber ocurrido en otro supuesto escenario.

Sarah Santaolalla se refería a una supuesta agresión de la que asegura haber sido víctima por parte de Vito Quiles. La colaboradora -que fichó recientemente por el PSOE para impulsar la precampaña electoral del 15-M en Castilla y León-, ha reafirmado su versión. Insiste en que se le «empotró contra la gente y contra los coches», aunque ese momento al que se refiere no aparece recogido en las imágenes emitidas, en las que se aprecia al reportero alejado de ella y con gente entorpeciéndole el paso para que no pudiera acercarse.

La colaboradora ha explicado que ha «ampliado la denuncia» y que «la policía va a pedir el parte de lesiones», porque por ahora «tiene el informe médico que le dieron». Con un llanto fugaz, ha expresado que no se siente «segura» ni en su casa y que tiene «miedo» por «estos energúmenos de mierda».