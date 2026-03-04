Unicorn Content prepara ‘Historias de peluquería’, una coproducción histórica entre Telemadrid y À punt

Unicorn Content, la empresa propiedad de Ana Rosa Quintana, está preparando Historias de la Peluquería un nuevo programa que supone la primera coproducción entre las cadenas autonómicas À Punt y Telemadrid. Se trata de diez programas que recogerán las historias cotidianas que surgen en dos peluquerías de la Comunitat Valenciana y dos de la Comunidad de Madrid.

En España existe una peluquería por cada 900 habitantes, lo que convierte a nuestro país en el país de la Unión Europea con mayor número de salones por habitante. Las peluquerías son mucho más que espacios dedicados a la imagen: son lugares de encuentro, transformación y confidencias, donde cada cliente llega con una historia propia.

Con esta premisa arranca el rodaje de Historias de la Peluquería, un nuevo factual que supone la primera coproducción entre À Punt y Telemadrid, producido por Unicorn Content. El formato se adentra en el día a día de cuatro salones: dos en la Comunitat Valenciana —Zaira Luna, en Torrent, y Disorder, en el centro de Valencia— y dos en la Comunidad de Madrid —la peluquería de autor de Leonor Villaverde, en Guzmán el Bueno, y Sauvage, en el barrio de El Pilar—.

Al frente de estos espacios se encuentran profesionales carismáticos que, además de transformar la imagen de sus clientes, se convierten en confidentes y acompañantes emocionales. Porque cada persona que cruza la puerta de una peluquería y toma asiento tiene algo que contar.

Prepararse para una boda o un evento especial, afrontar una entrevista de trabajo, relajarse tras una jornada intensa, arreglarse para una cita a ciegas o, simplemente, cortar las puntas o renovar las mechas son algunos de los motivos que llevarán a nuestros protagonistas a visitar sus salones de confianza. Allí estarán nuestras cámaras para capturar, con cercanía y autenticidad, las historias que nacen frente al espejo.

Con un tono cercano, humano y lleno de verdad, Historias de la Peluquería convierte un gesto cotidiano —sentarse frente al espejo— en una ventana privilegiada a las emociones, los cambios y los momentos decisivos de la vida. El formato combina autenticidad, humor y sensibilidad para conectar con el espectador desde la identificación y la empatía, ofreciendo un retrato coral de nuestra sociedad a través de un escenario reconocible y universal. Un espacio donde cada corte de pelo es también el comienzo de una nueva historia.