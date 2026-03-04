Llorca advierte a Sánchez que «un país se dirige para todos y no sólo para los que le votan»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que «recapacite» respecto a las relaciones con Estado Unidos. Y le ha advertido en este mismo sentido que un país «no se dirige sólo para los que le votan», sino que debe hacerlo para todos. Y que las decisiones «tienen que estar consensuadas en el conjunto de la Unión Europea».

Llorca se ha expresado así después de que Sánchez haya rescatado el «no a la guerra» y el «trío de las Azores» para coger oxígeno electoral. Y de que lo haya hecho en una declaración institucional desde La Moncloa por la escalada de tensión tras las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la posición del Ejecutivo socialista contraria el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.

Pérez Llorca ha recordado que España forma parte de la Unión Europea y de la OTAN «porque lo decidieron los españoles en un referéndum». Por tanto, según ha agregado, el presidente de un país «tiene que entender que cuando formas parte de tratados tan importantes como éstos, las decisiones que tomes no pueden ser de forma unilateral y sólo pensando en tu interés individual o partidista». Por el contrario: «.Tienes que consensuar, que hablar con tus socios y tomar decisiones».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha recordado también a Pedro Sánchez que formar parte de la Unión Europea (UE) «no es sólo formar parte de un tratado comercial: es defender unos valores». Y, en este sentido, ha explicado que es: «Defender la libertad y los derechos humanos. Y, sobre todo, establecer una línea de cooperación constante con todos los países que forman parte de Europa». Por tanto, «las decisiones se tienen que tomar con una visión mucho más globalista que la de Pedro Sánchez».

Pérez Llorca ha advertido, también, que «lo peor que puede tener un ciudadano o un empresario es la incertidumbre. Y hoy, los empresarios de la Comunidad Valenciana y los agricultores tienen incertidumbre por las decisiones unilaterales que toma Sánchez». Por ello, ha pedido a Sánchez «que recapacite y entienda que cuando uno dirige un país no lo dirige sólo para los que le votan, lo dirige para todos. Y que las decisiones que se toman tienen que estar consensuadas en el conjunto de la Unión Europea».