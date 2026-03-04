Sánchez sustituye a su subdelegado en Alicante que había pedido irse al quedarse sin apoyo

Apenas horas después de que el actual subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, comunicara su intención de marcharse, como ha publicado OKDIARIO este miércoles, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adelantado que la delegada del Gobierno, la también socialista Pilar Bernabé, «designará» como sustituto a Manuel Pineda, alcalde socialista, a su vez, de la localidad de Rafal, un pequeño municipio de la comarca de la Vega Baja. Manuel Pineda es un político que ha sonado para muchos cargos relevantes en su partido y en la Administración, hasta ahora.

Además de todo ello, Manuel Pineda es el diputado en las Cortes valencianas que despreció el inglés y recomendó a las familias de la Comunidad Valenciana que enseñasen a sus hijos las asignaturas de ciencias en valenciano.

«No nos engañemos, ¿cuál es la lengua que en este momento más beneficio aporta a un ciudadano de la Vega Baja?, el inglés, ¿para qué? La lengua que más te sirve para comunicarte con toda la Comunidad Valenciana y para trabajar en la Administración pública es el valenciano», señaló en una entrevista en Televisión Vega Baja, en enero de 2020, tal como entonces publicó OKDIARIO.

El de Manuel Pineda es un perfil muy político. Más que el de su antecesor. Como lo prueba el hecho de que haya sido diputado en las Cortes Valencianas desde 2015 hasta 2023. Es decir, los años de la mayoría de la izquierda en la Comunidad Valenciana y de Gobierno del socialista Ximo Puig con Compromís. En la actualidad era alcalde de Rafal, cargo que ostenta desde 2011.

Su incorporación se interpreta como una suerte de contrapeso al PP en la comarca de la Vega Baja, donde los populares han recuperado su tradicional granero de votos. La Vega Baja es una comarca, además, muy castigada por el Gobierno de Sánchez con un sinfín de recortes al trasvase Tajo-Segura. Y otras medidas que han afectado al agua y no han gustado, en absoluto.

La designación de Manuel Pineda supone en cierre exprés a una crisis, la de la salida voluntaria de su antecesor. Pero evidencia la intención de la actual dirección socialista en la Comunidad Valenciana, que encabeza Diana Morant, de situar a afines en los puestos más importantes y prepararse para los comicios de mayo de 2027 y, también, para los días posteriores a una eventual derrota electoral.

Finalmente, queda claro que la designación de Manuel Pineda no estaba prevista unas dos horas antes de producirse. Y ello, porque el Ministerio de Vivienda había lanzado una convocatoria de la ministra Isabel Rodríguez, para este jueves, en Alicante, en la que expresamente decía que estaría «acompañada del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves». Es decir, el subdelegado cesante. Y no el que debe ser nombrado en horas.