Renuncia el subdelegado de Sánchez en Alicante en plena guerra por el control del PSOE valenciano

Juan Antonio Nieves, hasta ahora subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, ha comunicado formalmente su renuncia al cargo, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas a los hechos. La salida de Juan Antonio Nieves no se producirá hasta los próximos días porque, de momento, no tiene sustituto. Si bien, en círculos socialistas de Alicante, se apunta a un perfil próximo a la actual secretaria general del PSPV, la ministra Diana Morant.

Fuentes próximas al caso deslizan que la marcha de José Antonio Nieves se ha producido a consecuencia de un problema personal que le requería. Pero no es menos cierto que su salida coincide con la caída en picado de quien ha sido su mentor y principal apoyo político, el diputado Alejandro Soler y con la guerra interna que vive el PSOE valenciano de Diana Morant.

Un conflicto muy visible ya en Valencia y algo más soterrado en Alicante, donde no obstante el PSOE de la capital de la provincia está dirigido por una gestora que encabeza un concejal de Elda. Algo que tiene muy indignada a una parte de la militancia.

La salida de Juan Antonio Nieves crea un problema a la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Porque coincide, también, con el monumental escándalo que se ha producido tras destaparse que la Fiscalía Provincial de Valencia está investigando al subdelegado del Gobierno en esa misma provincia, Jorge Rodríguez Jurado, por presuntas irregularidades en su proceso de promoción interna en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer, en Valencia.

Se produce, además, en plena guerra por el control del PSOE valenciano, tal como ha adelantado OKDIARIO este lunes. En esa contienda, uno de los primeros en caer ha sido el ex alcalde de Elche, ex presidente provincial de los socialistas de Alicante, y mentor político del citado Juan Antonio Nieves, Alejandro Soler. Y sin ese apoyo, el relevo de quien ha sido el subdelegado del Gobierno más joven de España, es cuestión de tiempo. De ahí, que su salida se haya interpretado también como un adiós para evitar un vete.

De momento, Nieves no tiene relevo. Sobre todo, porque ahora mismo los ojos del Gobierno y del PSPV están más pendientes de lo que ocurre en la subdelegación de Valencia que de lo que pasa en la de Alicante. En el caso de Valencia, tal como ha publicado OKDIARIO, La Fiscalía Provincial ha reclamado al Ayuntamiento de Canet de Berenguer, en Valencia, que le envíe el expediente íntegro, como técnico de la Administración General Grupo A 1 nivel 26, del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado. La petición de la Fiscalía Provincial de Valencia se ha formulado en el marco de diligencias de investigación penal.