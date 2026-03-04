El dinero que necesitas tener en tu cuenta este 2026 para que te consideren clase media-alta

Tu cuenta este 2026 puede ser más o menos abultada, pero hay una cifra que lo dice todo, una cantidad de dinero que necesitas para ser de clase media-alta. Hoy en día en España, la clase media parece que está desapareciendo. Los polos opuestos son cada vez más grandes, o ganas suficiente dinero para pagar la presión fiscal y los gastos que van en aumento o no llegas a final de mes. De hecho, vivimos en los pocos países del mundo en los que se puede tener trabajo y ser pobre, no tener para comer.

Una paradoja que este 2026 se puede acusar aún más, viendo el panorama internacional y la situación que atraviesa nuestro país. Lo que nos está esperando es una situación que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De un giro importante que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca y que podría convertirse en la antesala de algo más. Una novedad destacada que podría acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que fuera tan destacada.

Tocaría tener este dinero en tu cuenta

En la cuenta corriente siempre debería haber dinero, en especial, si estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Necesitamos obtener una cantidad de dinero que nos haga estar más pendientes de algunas situaciones inesperadas.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle contará y lo hará de tal forma que tocará pensar en estos elementos que van de la mano de una cierta tranquilidad. El dinero, no es que aporte la felicidad, pero al menos, nos ayuda a estar más tranquilos a final de mes.

Ante cualquier imprevisto, nunca está de más disponer de una buena cantidad de dinero que nos servirá para obtener aquello que necesitamos y más. Un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar y para hacerlo, nada mejor que obtener aquello que necesitamos y más. Una seguridad que quizás nos aporte la clase en la que nos encontramos, ser clase media, es algo que podemos conseguir si disponemos de esta cifra.

Para que te consideren clase media-alta debes tener este dinero

Ahorrar a final de mes puede ser algo casi imposible, pero con un poco de esfuerzo y determinación, conseguiremos obtener más por menos. Un cambio de ciclo está llegando y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Siguiendo con la metodología de la OCDE y la mediana disponible, para ser considerado clase media-alta en 2026 habría que situarse cerca del 200 % de la renta mediana. Esto sitúa el sueldo de una persona en torno a los 3.800–4.000 euros mensuales brutos. Una cantidad que pocos ven a final de mes, pero tampoco asegura nada de nada.

Dependiendo del lugar en el que se viva, deberemos estar pendientes de una cantidad de dinero que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una cantidad de dinero que puede desaparecer a la velocidad de la luz en una gran ciudad o dar para mucho en un pueblo, sin demasiados gastos.

El dinero que se queda en las cuentas corrientes, depende en gran medida de lo que estemos preparados para gastar. Unas cifras que debemos tener en consideración y que no siempre pueden ser las que esperariamos. El mundo y en especial España ha cambiado mucho en los últimos tiempos.

Los expertos de Vivemasvidas nos dan una serie de consejos que deberemos tener en cuenta a la hora de emplear uno de los métodos más usados para ahorrar a final de mes.

Ahorrar lo que sobra a fin de mes. Este es el método elegido por más del 70 % de los ahorradores españoles. Una forma de ir haciendo cajón muy cómoda que, sin duda, es mucho mejor que no guardar nada, pero en la práctica tiene más sombras que luces. Los motivos son varios, pero el principal es que cada mes es un salto al vacío, lo que puede salir bien unas veces, pero mal otras tantas. A no ser que dispongamos de una planificación de gastos muy férrea y controlada, lo más normal es que las diferencias en el día a día hagan que el ahorro sea muy desigual. Además, sin un control de gastos tendemos a ser más permisivos, lo que hará que lleguemos a fin de mes con una cantidad bastante menor de lo esperada y deseada. Hay soluciones parecidas mucho más eficaces. Una de las más recomendables es cambiar un día la operativa y en lugar de esperar a fin de mes para ahorrar algo, esperar al día uno (o el día de cobro) para destinar una cantidad fija de ahorro. Este método, tan fácil como el de ahorrar lo que sobra a fin de mes, tiene tres grandes ventajas asociadas:

1) Permite ahorrar cantidades mayores en el mismo tiempo.

2) Al ser una cantidad fija, puede automatizarse la aportación (0 preocupaciones).

3) Al hacerse al principio, es más fácil adaptar el mes a los ingresos restantes.