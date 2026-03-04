La guerra interna del PSOE de Diana Morant se cobra a la Ejecutiva de San Vicente del Raspeig (Alicante)

La guerra interna que se ha iniciado en el PSOE valenciano no da tregua. La dirección provincial ha disuelto la Ejecutiva del PSOE en la segunda localidad con mayor número de habitantes en la comarca de Alicante, San Vicente del Raspeig. Y ha situado en su lugar una Gestora, que seguirá hasta elecciones. Y, presumiblemente, también, designará candidata a Asunción París, actual portavoz del Grupo Municipal. París es, también, vicepresidenta del Comité Nacional del PSPV, cuya secretaria general es la propia Diana Morant.

La crisis en la agrupación socialista de San Vicente del Raspeig se puso en evidencia cuando más de la mitad de los 14 miembros del Comité Ejecutivo Local dimitieron. Esa circunstancia abrió la puerta a la intervención de los órganos superiores.

Pero, ya de origen la agrupación estaba dividida, como evidenció el resultado de las Primarias del pasado junio, ganadas por Asunción París con un 60% de los votos. Escaso bagaje para liderar una agrupación sin tener que acudir sin descanso al pacto.

La nueva Gestora estará conformada, entre otros, por Toñi Serna. Se trata de la Secretaria de área de Formación adjunta a Organización. Por tanto, al número 3 de facto de la Ejecutiva de Diana Morant, Vicent Mascarell.

Con la de San Vicente son dos las agrupaciones de la comarca de Alicante en las que el control corresponde a una gestora: la de la ciudad de Alicante y la de San Vicente del Raspeig.

Una situación que no está gustando nada a la militancia, al menos en Alicante, donde no se entiende que la Gestora de la agrupación socialista de la capital de la provincia esté liderada por un concejal de Elda durante meses y sin visos de solución hasta elecciones, pero siempre después de la elección, a su vez, del candidato, del que también se quiere que luego presida la agrupación local.