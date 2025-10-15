Diana Morant se pliega ante la AEMET de Sánchez: ni una crítica al caos de alertas de la DANA Alice
AEMET declaró la alerta roja por lluvias torrenciales en Gandía el pasado lunes cuando la ciudad ya se había inundado
Días después de que este lunes la Agencia Española de Meteorología (AEMET) enviase una alerta roja cuando Gandía ya estaba inundada, Diana Morant, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, no ha efectuado una sola crítica ni en público ni en las redes sociales al hecho de que la citada agencia, que pertenece al Gobierno de España, el que preside Pedro Sánchez, decretase esa alerta roja por lluvias torrenciales en Gandía cuando la localidad ya se encontraba anegada de agua, como publicó OKDIARIO. En Gandía, el municipio del que fue alcaldesa Diana Morant, cayeron el pasado lunes 110 litros por metro cuadrado en sólo unas horas. Los testimonios, entre otros, del edil popular Víctor Soler aseguran AEMET avisó «cuando ya se había inundado todo».
Gandía está ubicada en la comarca de La Safor, en la provincia de Valencia. Y, como se ha dicho, es el municipio del que Diana Morant fue alcaldesa antes de convertirse en ministra del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Este lunes, la DANA Alice descargó en esa localidad 110 litros por metro cuadrado en unas horas. Cuando la ciudad ya se encontraba inundada, fue cuando la AEMET declaró la alerta roja por lluvias torrenciales. Una situación que no entendió nadie ni en Gandía, ni en Valencia, ni en Alicante.
Sin embargo, la ministra y ex alcaldesa de Gandía, Diana Morant, no subió comentario alguno al respecto a las redes sociales ni tampoco la más mínima crítica a la AEMET por la situación ocurrida en Gandía. Ni mostró intención de interesarse por lo que había pasado, a pesar de que Gandía es su ciudad y se había anegado de agua.
Tampoco ha existido crítica alguna de Diana Morant al hecho de que también la AEMET retirara a media tarde del pasado viernes la alerta roja, y también por lluvias torrenciales, en el provincia de Alicante. Y que unas horas después cayeran 100 litros en el municipio de Pilar de la Horadada, que obligaron a desalojar a 75 familias de 17 familias, cuando ya no estaba vigente esa alerta roja que, como se ha dicho, retiró la AEMET.
En ambos casos, Diana Morant, implacable contra la acción de emergencias de la Generalitat Valenciana y el propio Carlos Mazón, en otras ocasiones, ha adoptado ahora un perfil tan discreto respecto a este último fenómeno meteorológico, que no ha efectuado la más mínima crítica a la AEMET, ni ha informado de que fuera a solicitar información de la propia agencia para que se aclarase lo sucedido y que el monumental enfado que existe en Gandía y en Alicante con la AEMET remita.