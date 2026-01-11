Última hora de Trump y Venezuela en directo | Alertas, presos políticos y máxima tensión

Estados Unidos y Venezuela vuelven a escalar su enfrentamiento en un momento de máxima tensión. Washington ha emitido una alerta urgente a sus ciudadanos por la presencia de milicias armadas en Venezuela que estarían buscando estadounidenses o señales de apoyo a EEUU, y recomienda no viajar al país o salir de él de inmediato.

El régimen de Nicolás Maduro, ya con Delcy Rodríguez en el poder, niega estas acusaciones, mientras la oposición denuncia que las excarcelaciones de presos políticos son mínimas pese a los anuncios oficiales. Organizaciones de derechos humanos confirman liberaciones puntuales, pero también nuevas muertes bajo custodia.

En paralelo, Donald Trump ha firmado una orden de emergencia para bloquear cualquier embargo sobre los ingresos del petróleo venezolano retenidos en Estados Unidos, al tiempo que refuerza el bloqueo marítimo a petroleros vinculados a Caracas. La presión de Washington se extiende también a la lucha contra el narcotráfico, con nuevas advertencias a México.