Última hora de Trump y Venezuela en directo | Alertas, presos políticos y máxima tensión
Lea aquí las últimas noticias sobre Estados Unidos y Donald Trump, Venezuela e Irán
Estados Unidos y Venezuela vuelven a escalar su enfrentamiento en un momento de máxima tensión. Washington ha emitido una alerta urgente a sus ciudadanos por la presencia de milicias armadas en Venezuela que estarían buscando estadounidenses o señales de apoyo a EEUU, y recomienda no viajar al país o salir de él de inmediato.
El régimen de Nicolás Maduro, ya con Delcy Rodríguez en el poder, niega estas acusaciones, mientras la oposición denuncia que las excarcelaciones de presos políticos son mínimas pese a los anuncios oficiales. Organizaciones de derechos humanos confirman liberaciones puntuales, pero también nuevas muertes bajo custodia.
En paralelo, Donald Trump ha firmado una orden de emergencia para bloquear cualquier embargo sobre los ingresos del petróleo venezolano retenidos en Estados Unidos, al tiempo que refuerza el bloqueo marítimo a petroleros vinculados a Caracas. La presión de Washington se extiende también a la lucha contra el narcotráfico, con nuevas advertencias a México.
Trump ofrece su ayuda para «liberar» Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido su ayuda para «liberar» Irán, en un nuevo mensaje de respaldo a los manifestantes que llevan ya una semana saliendo a las calles del país en una nueva crisis que ha dejado más de un centenar de muertos. «Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!», ha manifestado el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.
Zapatero, a la hermana de una víctima encarcelada por Maduro: «¿A quién le importa tu hermano?»
Vasco da Costa era un activista y politólogo venezolano que, por pensar diferente y expresar su opinión contraria al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, fue encarcelado como preso político. Su hermana, Ana da Costa, al ver cómo le torturaban en las cárceles venezolanas intentó que le sacaran de prisión y, en septiembre de 2016, tuvo la oportunidad de reunirse con José Luis Rodríguez Zapatero, que se ofrecía como mediador para liberar a presos, pero todo fue un engaño y se sintió utilizada.
Renzo Prieto: «Vi a compañeros colgados de un tubo con los glúteos destrozados a golpes»
Renzo Prieto conoce el precio de la libertad. Cuatro años, seis meses y quince días en las mazmorras del chavismo. Cada día, cada hora grabada en la memoria de quien ha vivido sin ver el sol, sin respirar aire puro, sometido a torturas y amenazas. Hoy, desde su exilio en Bogotá, el ex diputado venezolano habla sin tapujos sobre el infierno que fue El Helicoide y celebra que Nicolás Maduro, «el tirano mayor», se encuentre prisionero en Estados Unidos por sus crímenes. Vea aquí la entrevista completa.
Grupos armados en Venezuela, en busca de estadounidenses
Estados Unidos ha alertado de que grupos armados estarían operando en el territorio en busca de ciudadanos estadounidenses o que simpaticen con las acciones del país para lo que estarían bloqueando carreteras y registrando vehículos. Unas afirmaciones que el régimen de Venezuela ha negado tajantemente, acusando a las autoridades del país norteamericano de «fabricar una percepción del riesgo que no existe» basándose en «relatos inexistentes».
EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen Venezuela
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos han instado a sus ciudadanos a abandonar Venezuela por el riesgo existente ante el rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano. «La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno», reza un comunicado emitido por el Departamento de Estado.
EEUU eleva la alerta sobre Venezuela y refuerza la presión diplomática
Washington ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos por la situación en el país, mientras la Administración Trump adopta nuevas medidas económicas y aumenta la presión diplomática.
La cifra de asesinados en las protestas de Irán asciende a 116
Diversas ONG han denunciado que los asesinados por el régimen iraní durante las protestas de las últimas semanas son ya 116.