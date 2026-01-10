El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y prepara su regreso al país

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Irán, ha llamado a la población iraní a que continúe con sus protestas contra el régimen de los ayatolás y ha instado a que convoquen una huelga general para redoblar la presión sobre Alí Jamenei. Asimismo, ha anunciado que está ultimando los preparativos para volver a su país cuando las circunstancias sean oportunas.

Pahlaví, príncipe heredero del extinto Irán monárquico, vive en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979 y reside en el estado norteamericano de Maryland.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, se ha declarado convencido de que las manifestaciones lograrán poner «completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión». «En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo, el gas y la energía, a iniciar un proceso de huelga a nivel nacional», ha añadido.

El príncipe heredero iraní ha instado igualmente a la población a que salgan «a las calles hoy y mañana, sábado y domingo con banderas, imágenes y símbolos patrios, y tomen los espacios públicos».

«Nuestro objetivo ya no es sólo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos», ha indicado. «También me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca», ha anunciado el heredero.

Las protestas llegan a Teherán

Las cada vez más masivas protestas en Irán contra el dictatorial régimen terrorista de los ayatolás que se están multiplicando en ciudades del país, han llegado ya a Teherán, la capital.

En muchas de esas manifestaciones, los asistentes se atreven a gritar «¡muerte a Jamenei!», el líder supremo iraní y han llegado a quemar o romper imágenes del ayatolá. De hecho, se ha viralizado la fotografía de una mujer iraní con una imagen ardiendo del sátrapa, que utiliza para encender un cigarrillo.

Pese a que las protestas han sido constantes, en la última semana se han agravado. Según varias ONG, 51 manifestantes, entre ellos nueve menores, han sido asesinados por el régimen.

Las manifestaciones estallaron con el desplome de la moneda nacional, el rial. El foco inicial estuvo en el Gran Bazar, donde comerciantes y tenderos bajaron la persiana tras la escalada de precios y la devaluación de la moned. Aunque las protestas nacen por los paros de comerciantes debido a los altos altos y el estancamiento económico, rápidamente se sumaron estudiantes y otros sectores.

Alí Jamenei ha señalado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el gran instigador de los disturbios en un discurso emitido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB. Por su parte, el mandatario estadounidense ha sido tajante: «Si continúan los asesinatos, Irán será un infierno». «Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios, les vamos a dar un golpe muy duro», ha señalado.