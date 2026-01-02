Irán amenaza a EEUU por el apoyo de Trump a los manifestantes: «Las tropas estadounidenses serán objetivo»

Irán ha lanzado este viernes una amenaza a Estados Unidos, advirtiendo de que las bases y tropas estadounidenses en Oriente Próximo podrían convertirse en «objetivos legítimos» si Washington interviene en las protestas que sacuden el país. El portavoz del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha respondido a las declaraciones del presidente de EEUU Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos está «armado y preparado» para acudir en ayuda de los manifestantes pacíficos si el régimen iraní los reprime con violencia. Las sanciones internacionales, la inflación desbocada y el hundimiento de la moneda han provocado que los iraníes se echen a las calles, a pesar del miedo a las represalias por parte del régimen de los ayatolás.

«Con esta admisión oficial, todos los centros y fuerzas estadounidenses en toda la región serán para nosotros objetivos legítimos ante cualquier aventura», ha escribito Ghalibaf en redes sociales. «Los iraníes siempre han estado unidos y decididos frente a un enemigo agresor», ha añadido.

Trump ha advertido en redes sociales de que su administración no permanecerá impasible si Teherán «dispara y mata violentamente» a los manifestantes, en referencia a las protestas que se prolongan desde hace casi una semana y que han dejado al menos siete muertos. Las movilizaciones comenzaron por el desplome de la moneda iraní, pero han derivado en consignas abiertamente contra el régimen.

A teenager from Iran sent me these videos with this message:

“I was terrified while filming them. Please share them and show the world that we, the people of Iran, do not want this regime.” The protests in Iran began in Tehran and are now spreading to cities across the country.… pic.twitter.com/4xu2S5vh86 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 29, 2025

El cruce de amenazas supone una nueva escalada pública entre Washington y Teherán, meses después de que Estados Unidos bombardeara instalaciones nucleares iraníes en junio junto a Israel. Irán respondió entonces con un ataque contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar, que causó daños materiales pero no víctimas.

Crisis de moneda

Las protestas, detonadas por el agravamiento de la crisis inflacionaria, encadenan ya su sexrto día consecutivo y se han extendido desde el Gran Bazar de Teherán a grandes ciudades como Isfahán, Shiraz, Mashhad, Hamadán y Qeshm. Decenas de miles de iraníes —desde comerciantes y tenderos hasta estudiantes universitarios— han salido a las calles en múltiples provincias.

Inflación del 42%

La inflación supera ya el 42% a nivel nacional, en un contexto de colapso del rial, encarecimiento acelerado de los alimentos y bienes esenciales y una penuria económica generalizada que incluso sectores tradicionalmente alineados con el régimen han comenzado a reconocer, aunque con cautela.

Precios disparados un 72%

Los precios de los alimentos se han disparado un 72% desde diciembre del año pasado, mientras que los productos sanitarios y médicos han subido alrededor de un 50%, golpeando de lleno a los hogares.

El propio presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se ha visto obligado a admitir la gravedad del descontento. «Reconocemos oficialmente las protestas… escuchamos sus voces y sabemos que tienen su origen en la presión natural derivada del deterioro de las condiciones de vida», ha afirmado esta semana.

Por ahora, las autoridades iraníes han evitado lanzar amenazas directas contra los manifestantes. Los medios estatales y la radiotelevisión pública IRIB han moderado el tono y han esquivado una cobertura abiertamente incendiaria.

Este martes 30 de diciembre se registraron varias detenciones, especialmente de estudiantes. Posteriormente, los jóvenes arrestados fueron puestos en libertad, en un aparente intento del régimen de rebajar la tensión.

Un dólar por 1,45 millones de riales

En el plano económico, el rial iraní sigue marcando mínimos históricos, con un tipo de cambio en el mercado paralelo de entre 1,3 y 1,45 millones de riales por dólar, tras perder cerca del 20% de su valor solo en diciembre.

En la vida cotidiana, sin embargo, los iraníes suelen expresar los precios en tomanes, una antigua unidad monetaria previa a 1932 que conserva un fuerte valor simbólico. Un tomán equivale a 10 riales, por lo que 100.000 riales se denominan habitualmente 10.000 tomanes, una práctica que refleja tanto la inflación crónica como la desconexión entre la moneda oficial y la realidad económica del país.