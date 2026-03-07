Trump muestra en privado un «serio interés» por desplegar tropas en Irán

El presidente Donald Trump ha expresado en privado un «serio interés» por enviar tropas estadounidenses al suelo iraní, en medio de la escalada del conflicto que ya lleva una semana de bombardeos aéreos conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y nucleares de Irán.

Dos cargos actuales de la Administración Trump, y otras dos fuentes conocedoras de las conversaciones, han confirmado a la cadena NBC de EEUU que Trump ha discutido esta posibilidad con asesores cercanos y algunos líderes republicanos fuera de la Casa Blanca.

Sin embargo, las previsiones no dibujan un escenario de una invasión terrestre masiva al estilo de Irak en 2003. Más bien, hablan de desplegar un contingente reducido de fuerzas especiales o unidades específicas con objetivos estratégicos puntuales: asegurar instalaciones nucleares clave, proteger activos energéticos o apoyar operaciones de fuerzas aliadas locales, como posibles grupos kurdos en el oeste de Irán.

Hasta el momento, Trump no ha tomado decisiones formales ni ha emitido órdenes concretas en este sentido. La guerra, bautizada por el Pentágono como Operación Furia Épica, se ha limitado hasta ahora a una campaña aérea masiva que ha destruido gran parte de la marina iraní, instalaciones de misiles balísticos, sitios nucleares y el búnker personal del fallecido dictador Alí Jamenei.

El propio Trump ha declarado públicamente en varias ocasiones que no descarta “tropas en tierra» si fuera necesario, diferenciándose de presidentes anteriores que solían prometer «no habrá tropas sobre el terreno». En una entrevista con el New York Post, Trump aseguró: “No tengo reparos respecto a poner tropas sobre el terreno; yo no digo ‘no habrá tropas’. Yo digo ??probablemente no las necesitemos’… o ‘si fueran necesarias’».

La Casa Blanca reaccionó rápidamente a la exclusiva de la NBC a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien calificó la información como «basada en suposiciones de fuentes anónimas que no forman parte del equipo de seguridad nacional y claramente no están al tanto de las discusiones reales».

Trump, por su parte, ha insistido en entrevistas recientes (incluida una con la propia NBC) que enviar una fuerza terrestre grande sería «una pérdida de tiempo» en este momento, argumentando que Irán ya ha perdido su armada, gran parte de su capacidad de misiles y su liderazgo principal. “Lo han perdido todo”, dijo en una llamada telefónica a la cadena.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní, ha advertido que cualquier invasión terrestre sería «un desastre» para Washington, y Teherán asegura estar preparado para resistir a largo plazo.