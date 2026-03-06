Desatascador Tchouaméni: su gol de pizarra adelanta al Real Madrid en Balaídos

Aurélien Tchouaméni volvió a ser el desatascador del Real Madrid marcando el primer gol de los blancos este viernes en Balaídos. El gol del francés, que llegó tras un córner sacado en corto, adelantó al equipo merengue en el partido de la jornada 27 de Liga contra el Celta de Vigo, una ‘final’ por mantenerse en la pelea por el título.

Tchoauméni, que ya abrió la lata en la Champions League contra el Benfica antes de que el Real Madrid se quedase sin marcar ante el Getafe, estrenó el marcador en Balaídos con un gol con el sello de Álvaro Arbeloa al ser en jugada ensayada.

La pizarra del salmantino se plasmó sobre el césped con un córner botado por Trent Alexander Arnold. Arda Güler recibió en la línea de fondo y vio a Tchouaméni totalmente desmarcado en la frontal del área. El francés no se lo pensó y ajustó la pelota a la derecha de la portería de Radu para mandarla a la red y adelantar al conjunto blanco en un inicio de encuentro muy sólido.

Tchouaméni había enlazado 53 partidos sin anotar, pero Arbeloa le ha dado galones en la parcela ofensiva y ya suma dos en tres partidos. El francés reconoció tras el Benfica que el nuevo entrenador le estaba ayudando a «marcar más goles».