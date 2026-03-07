Para Carvajal y Asencio

El mensaje con destinatarios de Arbeloa: «Estoy muy feliz por la gente que ha querido venir»

Arbeloa mandó un mensaje en rueda de prensa a Asencio y Carvajal por el esfuerzo de ambos ante el Celta en Balaídos

El capitán tuvo problemas estomacales y el central no se pudo infiltrar

Milagro en Balaídos

Arbeloa
Arbeloa. (EFE)

«Estoy muy, muy feliz por la personalidad, por la gente que ha querido empujar, por la gente que ha querido venir. Estos son los momentos en los que se ve a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos», dijo Arbeloa en la rueda de prensa posterior a la victoria de los blancos. Las especulaciones eran muchas, sobre todo por los que no estaban, con un nombre por encima de todo: Eduardo Camavinga. OKDIARIO puede confirmar que más que un palo del entrenador era un cariño a dos jugadores que lo dieron todo para estar en Balaídos como fueron Carvajal y Asencio.

Uno de los destinarios del mensaje era Carvajal, que ayer por la noche sufrió unas molestias enormes de estómago. Aun así, pese a no encontrarse bien físicamente y sabiendo además que no iba a ser titular, el capitán quiso estar con el equipo y acompañar a sus compañeros en un partido importante. Su compromiso con el grupo fue total desde el primer momento. Incluso llegó a calentar durante el encuentro, manteniéndose preparado por si el entrenador lo necesitaba en cualquier momento. Finalmente, no tuvo minutos, pero su actitud y su profesionalidad no pasaron desapercibidas dentro del vestuario, donde valoran mucho ese tipo de gestos.

Por otro lado, Asencio no estaba completamente recuperado y no se pudo infiltrar, ya que eso hubiera requerido permisos especiales por control de dopaje, que deben avisarse con antelación. Aun así, el jugador decidió salir al campo y darlo todo pese a estar rígido y lejos de su mejor condición física. Jugó 90 minutos. Su esfuerzo fue evidente en cada acción, demostrando profesionalidad y compromiso con el equipo.

