Díaz de Mera y Pulido Santana se comieron una roja clarísima para Jutglà en el Celta-Real Madrid

La primera parte del Celta-Real Madrid estuvo marcada en el aspecto arbitral por una tarjeta roja perdonada a Jutglà a los 37 segundos de partido. Ni Díaz de Mera, desde el césped de Balaídos, ni Pulido Santana, en la sala VOR, consideraron como tal una acción que hubiera dejado con uno menos a los locales durante prácticamente la totalidad del encuentro. El futbolista del Celta impactó con sus tacos en la rodilla de Tchouaméni. Díaz de Mera ni siquiera señaló falta en esta jugada.

Sin embargo, lo que volvió a destacar fue la omisión a la hora de corregir a su compañero por parte de Pulido Santana, árbitro VAR que ya acumula una buena serie de acciones contra el Real Madrid esta temporada. El colegiado canario, descendido a Segunda División al final de la pasada campaña como árbitro principal, se ha ‘cebado’ con los blancos en varias ocasiones.

Pulido Santana no corrigió a Gil Manzano cuando expulsó a Huijsen en Anoeta, en una decisión que el CTA consideró errónea días después. Aquel día, el equipo merengue no sufrió pérdida de puntos. Sí fue decisiva la actuación del árbitro VAR en el empate ante en Girona. Primero, avisó de una mano de Mbappé que invalidó un tanto. Minutos después, omitió una falta sobre el jugador francés en el tanto de los locales.

🖥️💥 El VAR perdonó la expulsión a Jutglà a los 37» en Balaídos. 👉🏻 Jutglá, en su intento de llegar al balón, falla e impacta con los tacos en la rodilla de Tchouaméni. ❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔. ▪️ La clave es que el delantero no juega previamente el balón. pic.twitter.com/YB5MymzONI — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 6, 2026

De nuevo, la inoperancia de Pulido Santana desde la sala VOR ha vuelto a perjudicar al equipo que ahora dirige Álvaro Arbeloa. Jutglà intenta llegar al balón, no lo consigue y esto provoca el impacto de sus tacos en la rodilla derecha de un Tchouméni que llegó antes al esférico. El francés, autor del primer gol, salió dolorido de una acción que no recibió castigo disciplinario.