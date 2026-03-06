En el día en el que el Real Madrid cumplió 124 años, en este 6 de marzo, Federico Valverde decidió que los blancos iban a tener su fiesta. En el minuto 94, el uruguayo enganchó un balón en la frontal que tocó en Marcos Alonso y terminó dentro de la portería celeste. Un gol que valió tres puntos y que permite a los madridistas seguir peleando por el título.

Tchouaméni y Courtois dieron la talla

El Real Madrid se comportó en Vigo como un equipo menor, endeble y que siempre deja la sensación de que cualquier rival le puede meter mano. En medio de tantos sinsabores, tres jugadores, Thiago, Tchouaméni y Courtois, sí dieron la talla. Centrándonos en los futbolistas del primer equipo, el francés no solo hizo gol, sino que achicó todo el agua que pudo. Por otro lado, sobra decir que el belga siempre está y, si no llega a ser por él, los gallegos hubiesen hecho mucho más daño a los de Arbeloa.

Arbeloa, sé valiente con Thiago

Fue titular por segundo partido consecutivo y la realidad es que sigue dejando claro que es una grandísima noticia, de esas que necesita el Real Madrid en estos tiempos difíciles. El canterano derrochó calidad e intensidad, yendo a la presión con una convicción y decisión mucho mayor que la que demuestran muchos jugadores del primer equipo. Arbeloa debería seguir dándole minutos, ya que en este joven de Fuenlabrada parece que hay un gran futbolista.

Trent no sabe defender

El Real Madrid tiene un problema en el lateral derecho. Carvajal lo intenta, quiere, pero su físico lleva tiempo sin ser el idóneo. Trent Alexander-Arnold es la apuesta del club. Más por necesidad, porque no hay otro, que por convicción. Pero con actuaciones defensivas como la que firmó en Balaídos solo demuestra que el conjunto blanco, uno de los muchos problemas que tiene, es el del flanco diestro de la defensa. Y es que empezó bien ofensivamente en tierras gallegas.

De sus botas, de su bota derecha, concretamente, nació un gran pase a Vinícius que no fue gol por pura mala suerte, ya que la definición del brasileño se estrelló en la madera. Luego, el Real Madrid se puso por delante y quedó retratado en el empate de Borja Iglesias. Trent fue incapaz de frenar a Swedberg, que le ganó la posición, levantó la cabeza y tuvo tiempo para poner un pase medido al gallego ante la mirada del inglés, ya que defender, lo que uno conoce como defender, no defendía.

La realización, siempre juguetona, enfocaba en el banquillo a Dani Carvajal. El problema para el Real Madrid es que ninguno de los dos atraviesa su mejor momento. Uno no puede y la duda es si el otro sabe. Tampoco debemos olvidar el esperpento que firmaron los centrales, que observaron cómo Borja Iglesias entraba sin ningún tipo de impedimento.

