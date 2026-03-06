Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Celta de Vigo

El Real Madrid evitó otro pinchazo en Liga sobre la bocina con el gol en el descuento de Fede Valverde y su distancia con el Barcelona en la clasificación es de sólo un punto, aunque este sábado puede ser de cuatro si el equipo azulgrana gana al Athletic Club en San Mamés. Los de Álvaro Arbeloa se adelantaron con el tanto de Aurélien Tchouaméni y recibieron el golpe del empate de Borja Iglesias, pero el uruguayo le dio el triunfo al final con ayuda de un rebote en el cuerpo de Marcos Alonso (1-2).

Se rozó el tropiezo consecutivo, algo que habría dejado a los blancos muy tocados y a punto de decir adiós a la pelea por el título. Valverde lo frenó y, con casi toda la jornada 27 por disputarse, el Real Madrid espera un pinchazo del Barça en Bilbao para mantenerse muy cerca de su máximo rival por la Liga y evitar volver a los cuatro puntos de desventaja.

Así está el Real Madrid en la clasificación de la Liga