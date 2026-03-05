Horario del Celta – Real Madrid: cuándo se juega el partido de la Liga y en qué canal de TV ver en directo el partido de la Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Celta - Real Madrid de la Liga Este Celta - Real Madrid es de la jornada 27 de la Liga y se jugará en Balaídos El Real Madrid está obligado a ganar tras el último pinchazo sufrido en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid tiene que enfrentarse al Celta en este partido de la jornada 27 de la Liga y lo harán con ganas de revancha. Hay que recordar que en la primera vuelta del campeonato los de Claudio Giráldez consiguieron tomar el Santiago Bernabéu al imponerse por 0-2 al cuadro merengue, por lo que esto le dará un aliciente más a este choque en el que los de Concha Espina tienen que ganar sí o sí. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo este duelo que se juega en Balaídos.

Horario del Celta – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid viaja a Vigo para enfrentarse al Celta en el partido que corresponde a la jornada 27 de la Liga. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega a Balaídos después de haber caído hace unos días frente al Getafe en el Santiago Bernabéu en el derbi madrileño. El público madridista volvió a demostrar su malestar y dedicó una nueva sonora pitada a los futbolistas, que tienen que reaccionar si quieren pelear por el campeonato, ya que en este arranque de jornada están a cuatro puntos de un Barcelona que está en lo más alto de la clasificación.

A qué hora es el partido de la Liga Celta – Real Madrid

La Liga ha programado este frenético Celta – Real Madrid de la jornada 27 del campeonato liguero de nuestro país para este viernes 6 de marzo. La patronal presidida por Javier Tebas ha fijado este choque entre los celestes y los de Concha Espina en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficiones en los aledaños de Balaídos para que este partidazo entre dos clubes históricos arranque de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Celta vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Dazn y Movistar+ fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra en el campeonato liguero español, pero hay varias jornadas en las que el segundo operador tiene toda la fecha en exclusiva. Esta jornada es una de ellas y es por ello que el Celta – Real Madrid de la jornada 27 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Este canal es de pago, por lo que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en Balaídos, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del conjunto gallego, del equipo de Chamartín y los amantes del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Celta – Real Madrid que corresponde a la jornada 27 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en Balaídos.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vamos a ofrecer a todos nuestros lectores la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 27 de la Liga. Desde una hora y media antes del arranque narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Celta – Real Madrid y cuando suene el pitido final en Balaídos publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el feudo gallego.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Real Madrid

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos equipos que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este encuentro de la jornada 27 de la Liga deben saber que pueden escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, RNE, Onda Cero, Radio Marca y la Ser conectarán con el Celta – Real Madrid para narrar todo lo que esté ocurriendo en Vigo.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Celta – Real Madrid

El Estadio de Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo, será el escenario donde se celebrará este frenético Celta – Real Madrid de la jornada 27 de la Liga. Este campo se inauguró en 1928, por lo que está cerca de celebrar su centenario. Tiene capacidad para acoger algo menos de 25.000 espectadores y se espera que haya un lleno absoluto con una afición que lo dará todo para animar a los suyos para que puedan pelear por la victoria ante el equipo merengue, que no atraviesa su mejor momento.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos para que imparta justicia en este emocionante Celta – Real Madrid que tenemos por delante en la jornada 27 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará a los mandos del VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda de Balaídos.