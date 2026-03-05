Los posibles rivales y fechas del partido de la NFL de los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu

Los Atlanta Falcons han sido elegidos para jugar como locales en el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. Madrid acogerá por segundo año consecutivo un partido de la mejor liga de fútbol americano del mundo. Tras el éxito de la primera edición entre Miami Dolphins y Washington Commanders, esta vez le toca el turno al equipo de Georgia, que todavía no conoce a su rival. Hay nueve posibles candidatos que optan al premio de jugar en el mejor estadio del mundo.

Los Falcons jugarán nueve partidos como locales esta temporada, lo cual les permite que uno de ellos sea fuera de sus fronteras. En 2025 fueron los Dolphins los que actuaron como locales y los Commanders los que tuvieron la suerte de visitar el Bernabéu como rivales de los de Miami. Por ahora no se conoce quién será el sustituto de los Washington en el Madrid Game 2026. De esos nueve equipos, sólo uno será el elegido.

Carolina Panthers, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions, Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, Chicago Bears, New Orleans Saints y Kansas City Chiefs son los nueve equipos de la NFL que jugarán contra los Atlanta Falcons en su estadio. Uno de ellos será el elegido para cruzar el charco y visitar el coliseo madridista.

Hasta entrada la primavera, que salga el calendario de la NFL, no se sabrá quién de estos nueve se lleva el premio gordo. Si nos basamos en los patrones que ha seguido la NFL en los últimos años, nunca un equipo ha jugado dos partidos internacionales el mismo año. La excepción son los Jacksonville Jaguars, que tienen un acuerdo con la NFL desde 2023 que les permite jugar un partido al año como locales en Wembley.

Posibles fechas del partido en el Bernabéu

En 2026 serán los 49ers los que jugarán dos partidos fuera de Estados Unidos, que actuarán como locales en el México Game y como visitantes en Australia, donde se enfrentarán a los Rams. Esto les podría descartar para el encuentro del Santiago Bernabéu, aunque todo dependerá del calendario y la fecha del partido, que tendrá que coincidir con que no haya partido de Liga en el coliseo madridista.

Detroit Lions y New Orleans Saints también tienen asignado ya un partido internacional como locales en Múnich y París, respectivamente. Y en los últimos años, la NFL ha repartido el premio de jugar fuera entre diferentes equipos. Normalmente, la NFL no suele asignar dos partidos internacionales a un equipo (excepto los Jaguars). Este año sí lo habrá, puesto que los de San Francisco jugarán en México y en Australia. Por eso se antoja complicado que los 49ers sean visitantes también en el Bernabéu.

Aplicando este criterio, los candidatos para enfrentarse a los Atlanta Falcons se reducirían a seis: Carolina Panthers, Baltimore Ravens, Tampa Bay Buccaneers, Cincinnati Bengals, Chicago Bears y Kansas City Chiefs. En el caso de los Bears tienen derechos en España. No obstante, el rival se sabrá una vez se conozca el calendario y según encaje con las fechas libres en el estadio del Real Madrid. Será en alguno de los parones internacionales, que se celebrarán de forma consecutiva los fines de semana del 26 y 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre, y el 14 y 15 de noviembre. Todo apunta a que será una de esas tres fechas cuando la NFL vuelva a desembarcar en el Santiago Bernabéu.