En Italia sitúan a Allegri como candidato al banquillo del Real Madrid

El banquillo del Real Madrid vive momentos de inestabilidad después de cerca de dos temporadas en las que el club no está cumpliendo los objetivos. Tras la salida de Carlo Ancelotti el pasado mes de mayo, llegó la ilusión renovada de la mano de Xabi Alonso. El donostiarra no aguantó más allá de la Supercopa de España y le sustituyó Álvaro Arbeloa. Los recientes tropiezos en Liga y la amenaza de una eliminación en Champions sitúan al ex técnico del Castilla en el alambre. En Italia ya apuntan a un conocido candidato al banquillo del Real Madrid durante los últimos años, de cara a incorporarse el próximo verano: Massimiliano Allegri.

El entrenador transalpino lleva cerca de una década en el radar de la directiva merengue, especialmente por sus éxitos en la Juventus en sus diez años en el club (2014-2024). Allegri dirige en la actualidad al AC Milan, equipo en el que milita Luka Modric y segundo clasificado en la Serie A. El técnico tiene contrato con los rossoneri hasta 2027, donde aspira a reconstruir el proyecto de un equipo al que llegó el pasado verano y devolver los días de gloria a un AC Milan que sigue siendo el segundo club con más Champions League en sus vitrinas.

Después de la apuesta por Xabi Alonso y la alternativa de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid parece apuntar a un técnico más veterano para reconducir a la plantilla. A sus 58 años, Allegri cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol italiano; aunque cuenta con el hándicap de no haber entrenado lejos de su país. A este mismo perfil responde otro de los nombres que se ha asociado al banquillo blanco en los últimos días: Jürgen Klopp. El ex del Liverpool podría dejar su puesto como director de fútbol del grupo Red Bull, y es de sobra conocido el interés que suscita su figura en la directiva del Real Madrid.

El medio italiano Corriere dello Sport ha señalado el nombre de Massimiliano Allegri como uno de los candidatos a ocupar el banquillo del club madridista en verano. Si Arbeloa no continúa a final de temporada, el número de entrenadores del Real Madrid en doce meses ascendería a cuatro, una cifra que evoca a épocas de males deportivos e institucionales. Desde el periódico transalpino también destacan el interés en Klopp, ya que apuntan que Allegri está conforme en Milán.

Allegri y el Real Madrid: tercera parte

No es la primera vez que el Real Madrid pregunta por la disponibilidad de Massimiliano Allegri. El técnico ha sido pretendido por el club blanco en dos ocasiones, en 2019 y 2021, según señala Corriere dello Sport. La primera de ellas se produjo durante la salida de Solari en marzo de 2019, que acabó con el retorno de Zidane al frente del equipo. Desde el medio transalpino destacan que las conversaciones llegaron a estar muy avanzadas en el segundo acercamiento. Después del final de la segunda etapa de Zidane, Allegri fue uno de los candidatos principales antes de la firma de Carlo Ancelotti.