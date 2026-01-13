Klopp descarta fichar por el Real Madrid y lamenta la salida de Xabi Alonso: «Es un gran entrenador»

Jürgen Klopp analizó la salida de Xabi Alonso del Real Madrid al mismo tiempo que descartó que esté en sus planes fichar por el equipo blanco. El actual jefe de fútbol del grupo Red Bull lamentó la forma en que terminó la trayectoria del tolosarra en el club merengue, puesto que «le considero un gran entrenador».

«Cuando llegas después de una leyenda y un entrenador increíblemente bueno como Carlo Ancelotti, que tenía una forma muy particular de entrenar a sus equipos, e intentas introducir nuevas reglas, todo es demasiado difícil. Lo siento mucho por él, porque lo considero un gran entrenador», aseguró el ex entrenador del Liverpool y el Borussia Dortmund, entre otros.

Klopp dio un portazo a la hipotética posibilidad de fichar por el Real Madrid al menos en el corto plazo alabando su situación actual. «¿Fichar por el Madrid? Eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo y no me ha supuesto nada para mí en absoluto. El mercado de los entrenadores está en plena transformación. No está mal observarlo todo desde la distancia y no pensar en lo que podría significar para ti personalmente, porque estás en el lugar correcto», comentó..

En una entrevista con Sport and Talk from Hangar-7, Jürgen Klopp también aseguró que no reemplazará a ningún entrenador del grupo Red Bull si los resultados no salen y que está muy cómodo en su actual situación. Hay que recordar que los austríacos son dueños del Red Bull Leipzig, del Red Bull Salzsburgo o de los New York Red Bulls.

Klopp no quiso entrar a valorar el ascenso de Álvaro Arbeloa a entrenador principal del Real Madrid, pero dejó muy claro su cariño y respeto a un Xabi Alonso que cree que tendrá una gran carrera después del equipo blanco. «Está preparado y creo que conseguirá todo lo que se proponga en el mundo del fútbol como ya hizo como jugador», zanjó.