Mbappé tiene la última palabra

Kylian Mbappé está en Mánchester y su presencia en la vuelta de los octavos de final de la Champions que enfrenta a City y Real Madrid en el Etihad Stadium depende de sus sensaciones. El objetivo siempre fue estar en este encuentro, ya que para el encuentro de ida nunca hubo opciones reales. El plan ahora es que comience el partido en el banquillo y solo salte al terreno de juego si la eliminatoria precisa de su presencia. Es decir, si las cosas se ponen complicadas para los de Arbeloa. Pero a estas horas nadie se atreve a descartar al galo de la alineación titular. «Está aquí porque es el mejor jugador del mundo y todo dependerá de sus sensaciones», aseguran desde el vestuario madridista.

Las voces más sensatas se inclinan por que no será titular. Empezará en el banquillo y Arbeloa podrá contar con él si lo estima oportuno. Pero la realidad es que se ha recuperado francamente bien de las molestias que tenía en la rodilla y que le obligaron a parar en la ida del playoff de la Champions contra el Benfica. Tras ese momento, no solo se perdió los cuatro siguientes partidos que jugaron los blancos, sino que se fue a París para tratarse de su lesión de rodilla junto a un preparador del Real Madrid y médicos de su confianza.

Mbappé regresó a la capital de España en la tarde del pasado domingo. Entrenó el lunes en Valdebebas en solitario, como el martes y el resto de días. Disfrutó de la victoria de su equipo contra el Manchester City. Tampoco jugó contra el Elche y este domingo, tras completar la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, se tomó la decisión de que iba a viajar a Inglaterra. Ahora, la decisión es suya y Arbeloa le esperará hasta el último momento.

Bellingham, un caso diferente

Bellingham fue la otra gran novedad de la convocatoria del Real Madrid para este encuentro. El inglés, que acudió en la previa del encuentro al Etihad antes de que llegaran al estadio para entrenarse, posiblemente para cumplir con compromisos con los medios de comunicación, se entrenó junto a sus compañeros en la previa del encuentro, pero su presencia en el once está descartada.

La idea es que Bellingham se ejercite y sea evaluado. Empezará el partido en el banquillo y solo si está bien tendrá minutos a lo largo del encuentro. No obstante, desde la entidad madridista reconocen que su mera presencia hace mucho bien al grupo, ya que es un jugador capital que debe ser muy importante en este tramo final de la temporada.