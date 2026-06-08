Mucha historia por hacer: los retos que Florentino Pérez podrá cumplir hasta 2030

Florentino Pérez podrá rendir tributo al lema que le ha acompañado durante toda esta campaña que le ha llevado a proclamarse como presidente del Real Madrid hasta 2030, ganando por tercera vez unas elecciones (2000, 2004 y 2026). Él quería reivindicarse y seguir al frente y por eso le queda mucha historia por hacer.

Así dice la frase que entona el madridismo desde que su equipo levantó La Décima en 2014, la misma que ha dado nombre a su campaña. El 65% de los socios le han reelegido este domingo y tratará de seguir elevando a la máxima expresión dicho eslogan tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme, poniéndola en práctica durante los próximos cuatro años.

Con este mandato también se presentan numerosos retos para un Florentino que iniciará otra legislatura más. La primera comenzó en 2000 tras vencer a Lorenzo Sanz en las urnas. En 2004 volvió a derrotar al mítico presidente y en 2006 dio un paso al lado tras quedar señalado por el Real Madrid de los galácticos.

Él mismo admitió haber mimado demasiado a los jugadores. En 2009 regresó tras la presidencia de Ramón Calderón y ahora, en 2026, tras dos décadas sin elecciones, ha salido reforzado por un xx% de los votos de socios del club que han vuelto a apostar por una de las figuras más reconocidas de la historia del Real Madrid.

Los fichajes y el Bernabéu

Florentino tendrá tiempo para cumplir sus ambiciosas propuestas. Durante la campaña, Pérez aseguró que no vendería el club y que continuará siendo de sus socios. Además, cerró tres fichajes: la vuelta de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, el de Konaté, ex defensa del Liverpool, y el de Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, por el que pagará los 20 millones de euros de su cláusula.

En el corto plazo también presentará ese informe a la UEFA a modo de denuncia del caso Negreira, el cual se ha encargado de condenar en cada una de sus últimas comparecencias. Una vez reelegido, a lo largo de los próximos días o semanas podrá dar más pistas o incluso desvelar el nombre del futbolista por el que realizará esa prometida oferta de 150 millones de euros, la cual supondría el traspaso más caro en la historia del Real Madrid.

Una (re)volución con Florentino Pérez

El presidente seguirá liderando la evolución del club y del Bernabéu, un ilusionante proyecto del que será la cabeza visible cuatro años más. A Florentino le espera un verano ajetreado tanto en fútbol como en baloncesto. En cuanto a la plantilla que entrenará Mourinho, manejará junto al técnico portugués el apartado de posibles ventas, así como la adaptación de sus dos fichajes y los que están por venir.

Y en baloncesto deberá dilucidar el futuro de Sergio Scariolo tras el año en blanco de su equipo con el italiano en el banquillo. Ambas secciones han cerrado una temporada para el olvido y a Florentino le queda mucha faena por acometer. Habrá decisiones difíciles de tomar en cualquier caso y un futuro esperanzador. «Vamos a arrasar la temporada que viene», es el mensaje a OKDIARIO de fuentes de la cúpula directiva de Florentino.