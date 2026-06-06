Las horas más críticas de Scariolo: sólo él aguantó un año en blanco en el Real Madrid de Florentino

Las próximas horas serán las más críticas para Sergio Scariolo tras su regreso al Real Madrid. La derrota en los cuartos de final de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife, octavo clasificado de la fase regular, deja al italiano en la cuerda floja y su futuro en el club dependerá del presidente más votado en las históricas elecciones de este domingo. Sólo el de Brescia aguantó en el 2001 un año sin títulos como el que su equipo ha despedido de forma dramática en la temporada 2025-26.

Era la primera de su segunda etapa al frente del coloso madridista y la afrontaba con la ambición de demostrarse a sí mismo que el que era buen entrenador de baloncesto de selecciones también lo era de clubes. Y él mismo se llegó a dar la razón durante la Final Four, en la que el Real Madrid acarició con la yema de los dedos la Euroliga hasta que se le escapó en los últimos segundos y con escándalo arbitral en Atenas con el Olympiacos.

Pero la derrota de este sábado ante Tenerife, que ha ganado al Real Madrid los tres partidos de esta temporada en el Palacio, es inadmisible y eso le sitúa en una posición muy delicada. Será el próximo presidente, Florentino Pérez o Enrique Riquelme, quien decida si es Scariolo quien debe levantar la moral de un vestuario hundido o si, por el contrario, esa plantilla requiere savia nueva.

Ambos candidatos presenciaron el batacazo blanco, Florentino desde el palco y Riquelme desde la tribuna y dándose un baño de masas con algunos de los madridistas que este domingo le votarán o que aún meditan su elección. Una de las cuestiones que uno u otro abordará es la continuidad de Scariolo, al que reforzó todo su cuerpo técnico en una rueda de prensa en la que no quiso hablar de este asunto.

Scariolo, futuro incierto

«Yo, como entrenador, no lo he conseguido. No es una pregunta para mí, yo tengo tres años de contrato», afirmó Scariolo al ser cuestionado por un posible debate interno dentro del club. Lo que OKDIARIO puede contar, con la eliminación aún reciente, es que en el Real Madrid hay descontento con un proyecto del que se esperaba mucho más y se antoja complicado que ‘indulte’ una temporada en blanco.

El pasado verano, Florentino hizo una apuesta por deshacerse de la directiva más ganadora en la historia de la sección, encabezada por Juan Carlos Sánchez, y también de su entrenador, Chus Mateo, tras ganar la Liga. Llegaron el Chacho Rodríguez como director deportivo con su ejército de leyendas, Rudy Fernández y Felipe Reyes, además del ex madridista Martynas Pocius, y Scariolo al banquillo.

Pendiente de las elecciones

Entre todos, plantaron una estructura de equipo campeón que compite hasta que suene la bocina, pero todo ello se ha venido abajo en un imperdonable final de Liga tras llegar y perder las tres finales posibles (Supercopa, Copa del Rey y Euroliga). Y al club no le queda otra que afrontar decisiones difíciles, sea cual sea su próximo presidente. Scariolo será el primero en la lista para bien o para mal.

La competición doméstica era la última oportunidad de los blancos para no marcharse de vacaciones de vacío, pero el peor pronóstico se ha cumplido… y sin capacidad de reacción: perdiendo los últimos seis de siete partidos de un torneo del que ya comenzaron a despedirse en las cinco intrascendentes últimas jornadas.