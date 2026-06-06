Enrique Riquelme aparece por primera vez en el Palacio para en el final de su campaña

Enrique Riquelme apareció este sábado por primera vez en el Palacio de los Deportes en un partido del Real Madrid de baloncesto a pocas horas de que arranquen las elecciones. El candidato a la presidencia del club blanco presenció desde la tribuna el importante choque de los de Sergio Scariolo contra La Laguna Tenerife en los play offs de la Liga Endesa. En el palco, presidiendo, estaba su oponente, Florentino Pérez.

Justo este viernes, Riquelme mantuvo un encuentro con varios abonados del Real Madrid de baloncesto, en el que expuso algunas propuestas de su candidatura. El empresario alicantino anunció que defenderá la continuidad del equipo en la Euroliga, en lugar de abanderar el proyecto NBA Europa, y que también creará una sección femenina.

Estas dos ideas se suman a la de construir un pabellón propio en la futura ciudad del socio. También ha prometido darle la importancia que merece en términos de reconocimiento, al considerar que no se le ha promocionado de forma proporcional a sus éxitos. Riquelme señaló que «el baloncesto ha hecho grande al Real Madrid durante décadas».

También quiso destacar que no se le puede tratar «como una sección secundaria», ya que «representa historia, prestigio europeo y futuro para muchos socios». «Queremos más apoyo, más visibilidad, más cantera y una casa propia para que el baloncesto madridista vuelva a ocupar el sitio que merece», apuntó.

Enrique Riquelme, baño de masas

Riquelme estuvo durante toda la primera parte saludando y fotografiándose con todo aquel que se lo pedía. Con una sonrisa, sabedor de que en unas horas se la jugará en las elecciones. Es el primer candidato en 20 años que hace frente a Florentino Pérez y no está desperdiciando su oportunidad de recibir el mayor número posible de votos.