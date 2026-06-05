Riquelme presenta su proyecto para el Real Madrid de baloncesto

Enrique Riquelme ha presentado su proyecto para el Real Madrid de baloncesto con dos claves. El candidato a la presidencia del club ha anunciado que defenderá la continuidad en la Euroliga, en lugar de abanderar el proyecto NBA Europa, y que también creará una sección femenina. Estas dos ideas se suman a la de construir un pabellón propio en la futura ciudad del socio. También ha prometido darle la importancia que merece en términos de reconocimiento, al considerar que no se le ha promocionado de forma proporcional a sus éxitos.

El alicantino ha señalado que «el baloncesto ha hecho grande al Real Madrid durante décadas» y ha querido destacado que no se le puede tratar «como una sección secundaria», ya que «representa historia, prestigio europeo y futuro para muchos socios». «Queremos más apoyo, más visibilidad, más cantera y una casa propia para que el baloncesto madridista vuelva a ocupar el sitio que merece», ha puntualizado.

De esta manera, Riquelme pretende dotar al baloncesto de «una gestión más profesional, jerarquizada y eficiente, alineada con el conjunto del proyecto deportivo del club». El candidato a presidir el Real Madrid quiere recuperar el Torneo de Navidad y acercar la sección a las nuevas generaciones, recuperando además símbolos históricos.

Aunque el plan principal pasa por fortalecer esta sección. Quiere llenar el Palacio de los Deportes en los partidos en los que el Real Madrid juegue en casa. Para ello, presenta una medida estrella que es la creación de un abono de acompañante. Incide en la idea de cuidar más el talento formado en casa, por lo que quiere reforzar el plan de cantera. Además, defiende la permanencia del Real Madrid en la Euroliga, cuando ahora mismo es el único de los grandes del continente que apuesta por la incorporación al proyecto NBA Europa.

Según apunta la candidatura de Riquelme, la principal premisa, «compartida por numerosos socios y abonados» no estaría en el plano deportivo, donde el club ha cosechado grandes éxitos en los últimos 15 años. Se trataría de un problema «de reconocimiento, visibilidad y estrategia». Además, entiende que para poder dotar a la sección de una «identidad propia» es necesaria la construcción de un pabellón que estaría ubicado en la ciudad del socio que ha prometido construir.