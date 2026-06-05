Riquelme, tras el anuncio del fichaje de 150 millones de Florentino: «Intentaré dar algún nombre importante más»

Minutos después de que Florentino Pérez soltara su particular bomba, llegaba la respuesta de Enrique Riquelme. «Intentaré dar algún nombre importante más», señalaba el aspirante a la presidencia del Real Madrid. Después de anunciar a Rodri Hernández, Erling Haaland y un equipo de tres leyendas como Raúl, Hierro y Casillas, el empresario energético no descarta dar algún movimiento más en forma de fichaje para culminar el proyecto, más allá del «mejor entrenador posible» que dice tener atado pero que aún no ha revelado.

«Es su candidatura, lleva su estrategia. El equipo deportivo liderado por los tres capitanes están trabajando para proponer al socio una candidatura lo más completa posible», ha apuntado Riquelme minutos después de la aparición de Florentino Pérez en Horizonte, con Iker Jiménez. En El Partidazo de Cope, el alicantino hacía su valoración y no descartaba hacer otro anuncio importante de aquí al domingo, que es cuando se celebrarán las elecciones.

De esta manera, el opositor a Florentino en estos comicios contestaba a la megaoferta que ha anunciado el actual presidente. Florentino ha señalado que, si es reelegido en el cargo, a partir del martes que viene hará una oferta de «mínimo 150 millones» de euros. Se trataría del mayor traspaso de la historia del Real Madrid, en caso de ser aceptado por su club.

Entre los candidatos, tampoco hay muchas opciones, puesto que pocos jugadores pueden estar en el mercado por ese precio. Eduardo Inda se aventuraba a decir se trata de «Joao Neves o Vitinha», puesto que el presidente del Real Madrid anunciaba que no jugaba en la Premier League, por lo que se descartaba la posibilidad de que fuera Enzo Fernández y tampoco se trataba de Olise o Kane, dado que el propio Florentino lo ha negado.

Siguen los anuncios de Riquelme

Enrique Riquelme ha anunciado minutos después que está trabajando para dar un nuevo nombre en los próximos días, antes de que se abran las urnas el domingo. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha agitado los últimos días con varios anuncios, como han sido los de Rodri y Haaland, además del de un entrenador que tendría equipo y que hoy por hoy no puede aún revelar. Además, sumará a su equipo a Raúl González, Fernando Hierro e Iker Casillas.

El último nombre en salir a la luz por parte de Riquelme ha sido el de Vicente del Bosque. El opositor a Florentino Pérez ha anunciado, tras el anuncio del actual presidente de que se intentará gastar 150 millones de euros en un futbolista top, que el histórico entrenador del club y el seleccionador con el que España ganó el Mundial será parte del organigrama de la entidad en caso de ganar.