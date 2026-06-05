Florentino anuncia el fichaje de Denzel Dumfries

Florentino Pérez ha comunicado el segundo fichaje del verano para el Real Madrid durante su entrevista en el programa Horizonte que presenta Iker Jiménez. Tras dar a conocer el nombre de Konaté, Denzel Dumfries es el siguiente anuncio del presidente del club, que este domingo buscará mantenerse en el cargo en las elecciones contra Enrique Riquelme.

«Hoy voy a hablar de Dumfries. Los tres primeros fichajes son Mourinho, Konaté… y Dumfries, al que hemos fichado», aseguró Florentino, que anunció que el próximo martes realizará la oferta más alta de la historia del Real Madrid. El lateral derecho holandés llegará procedente del Inter de Milán y el club blanco abonará los 20 millones de euros de su cláusula.

Dumfries estará en el Mundial con Holanda y luego, tras las vacaciones, pondrá rumbo al Real Madrid, al que ha elegido por delante de propuestas de clubes como el Liverpool. El lateral ganó la Serie A esta temporada por segunda vez y dejará un Inter en el que ha jugado más de 200 partidos.

Su velocidad y sus 1,88 metros de altura lo hacen un futbolista llegador que este curso ha anotado cinco dianas. A partir de la próxima campaña, en el caso probable de que Florentino continúe presidiendo el Real Madrid, compartirá posición con Trent Alexander-Arnold tras la marcha de Dani Carvajal.