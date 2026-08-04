Diomandé, cuestión de días

El Real Madrid está muy cerca de cerrar un nuevo movimiento de mercado. El fichaje de Yan Diomandé entra en su fase definitiva y, si nada se tuerce, será cuestión de días que el extremo marfileño se convierta en nuevo futbolista del conjunto blanco. En Valdebebas hay optimismo y la sensación es que la operación está prácticamente encarrilada después de varias semanas de trabajo silencioso por parte de la dirección deportiva.

Tal y como ha venido informando OKDIARIO, el Real Madrid decidió acelerar por el joven atacante al considerar que se trata de una oportunidad de mercado difícil de dejar escapar. Con sólo 19 años, Diomandé se ha consolidado como una de las grandes apariciones del fútbol europeo tras su espectacular irrupción en el Leipzig, donde ha llamado la atención por su velocidad, descaro y capacidad para decidir partidos.

Su explosión en la Bundesliga no ha pasado desapercibida para los grandes clubes del continente, pero el conjunto blanco ha sido el que más fuerte ha apostado por él.

José Mourinho dio el visto bueno desde el primer momento. El técnico portugués considera que la plantilla necesitaba incorporar más desequilibrio en los últimos metros y cree que el marfileño reúne unas condiciones muy difíciles de encontrar en el mercado. En el club no sólo valoran su presente, sino el enorme margen de crecimiento de un futbolista llamado a convertirse en uno de los referentes ofensivos del futuro.

La llegada de Diomandé supondrá otro paso más en la política del Real Madrid de incorporar talento joven con capacidad para rendir desde el primer día. En Valdebebas están convencidos de que el marfileño será una pieza importante en la rotación ofensiva desde esta misma temporada y se convertirá, con el paso de los años, en uno de los grandes nombres del proyecto de Mourinho.

Un jugador ADN Mourinho

Si hay un entrenador al que le puede sacar el máximo rendimiento a Yan Diomandé, ese es José Mourinho. El marfileño reúne muchas de las características que el portugués exige a sus extremos. Su principal virtud es la velocidad. Es un futbolista devastador cuando encuentra metros por delante y convierte cada recuperación en una ocasión de peligro gracias a una conducción potente y vertical, ideal para un equipo que quiere castigar al rival al contraataque.

Pero Diomandé es mucho más que un jugador rápido. Es uno de los mejores regateadores del fútbol alemán y tiene la capacidad de romper partidos desde una acción individual, algo especialmente valioso cuando los rivales se encierran atrás. Además, puede actuar en cualquiera de las dos bandas gracias a su facilidad para utilizar ambas piernas, lo que ofrece a Mourinho múltiples alternativas tácticas durante los partidos sin necesidad de modificar el sistema.

A ello se suma un compromiso defensivo que también ha llamado la atención del cuerpo técnico. El marfileño no entiende el fútbol únicamente desde el ataque. Trabaja en el repliegue, presiona con intensidad tras pérdida y tiene el físico necesario para sostener esfuerzos constantes durante los noventa minutos. Con 12 goles y ocho asistencias en su última temporada, además, ha demostrado que su desequilibrio también se traduce en cifras. En el Real Madrid creen que están a punto de incorporar a un futbolista preparado para marcar diferencias durante muchos años.