Gonzalo se despide del Real Madrid: «Ha sido el mayor orgullo de mi vida»

El Real Madrid ha confirmado oficialmente este lunes el traspaso del delantero Gonzalo García al Fulham inglés, que entrena el técnico español Álvaro Arbeloa y con el que ha firmado un contrato de cinco años que le vinculará a la entidad de Craven Cottage hasta el verano de 2031, con una opción del club para prorrogarlo por otros 12 meses.

«Doce años han pasado desde que el sueño de un niño pasó a no ser solo un sueño. Con la tranquilidad de haber dado siempre todo lo que tenía cada vez que vestí esta camiseta, me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que el Real Madrid siempre formará parte de quién soy. Me siento muy agradecido con todas aquellas personas con las que he compartido momentos inolvidables y me han ayudado en esta increíble etapa de mi vida».

«Y en especial, con todos vosotros, madridistas, quienes desde el primer día hasta el último me habéis hecho sentir vuestro cariño. Un privilegio que nunca olvidaré. Defender este escudo ha sido el mayor orgullo de mi vida. Desde siempre y por siempre. Eternamente agradecido. ¡Hala Madrid!»

El Fulham también ha anunciado el fichaje del madrileño y «se complace en anunciar el fichaje de Gonzalo García, procedente del Real Madrid, por una cantidad no revelada». En declaraciones a la televisión del club inglés (FFCtv) tras la firma del contrato, Gonzalo afirma: «Estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí. Tengo que dar las gracias a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy ilusionado por empezar».

Tony Khan, copropietario del Fulham, señala: «Estoy encantado de dar la bienvenida a Gonzalo García al Fulham. Gonzalo es un joven delantero con mucho talento, y está deseando venir al Fulham y jugar en la Premier League. «Todos creemos que Gonzalo será una incorporación fantástica para la plantilla y que demostrará ser un excelente jugador para el club bajo el liderazgo de Álvaro», agrega.

Gonzalo, toda una vida en el Real Madrid

Gonzalo, de 22 años, llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte del club blanco durante once temporadas. Con la camiseta del primer equipo Gonzalo ha ganado un Mundial de Clubes y una Liga.

Tras pasar una única temporada en las categorías inferiores del Real Mallorca, Gonzalo regresó al Real Madrid en 2019. Fue de vuelta en Madrid cuando comenzó a trabajar con Álvaro Arbeloa, que le ayudó a alcanzar un nuevo nivel, sobre todo en la temporada 2023/24, cuando sus 35 goles contribuyeron a que el equipo sub-19 lograra un triplete.

Al año siguiente, Gonzalo dio el salto al Real Madrid Castilla para disputar una campaña en la que sumó 25 goles y 4 asistencias en 36 partidos. Esa temporada también supuso su primer gol con el primer equipo del Real Madrid, que fue el de la victoria en los últimos minutos contra el Leganés en la Copa del Rey. Después destacó en el Mundial de Clubes con cuatro goles y una asistencia en Estados Unidos.

Gonzalo se había consolidado ya en el primer equipo del Bernabéu, marcando ocho goles y dando tres asistencias en 39 partidos con el Real Madrid la temporada pasada —la segunda mitad de la cual la disputó de nuevo a las órdenes de Arbeloa—. Su momento más destacado fue la victoria por 5-1 sobre el Real Betis en la que anotó un triplete.

Además, formó parte de la lista inicial de Luis de la Fuente, seleccionador español, para el Mundial, aunque no llegó a formar parte de la convocatoria definitiva. Debutó con la selección absoluta en uno de los partidos de preparación. Antes de eso, Gonzalo había marcado seis goles en siete partidos con la selección sub-21, con la que lucía el dorsal número siete, el mismo que llevará aquí, en Craven Cottage.

El atacante, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco temporadas, con opción a prorrogarlo un año más. «Estoy muy agradecido y muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a la directiva y a Arbeloa la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy ilusionado por empezar», indicó Gonzalo a los medios oficiales del club británico.

García, de 22 años, se reencontrará con su extécnico Arbeloa, aunque esta vez en el Fulham FC inglés, donde competirá la Premier League con el objetivo de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol español y europeo. Para ello, contará con la confianza del entrenador salmantino, que ya conoce sus virtudes y su potencial tras dirigirle en el Real Madrid durante la temporada 2025-26.