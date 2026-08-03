Primer día de entrenamientos en el Madrid para Vinicius, Brahim y Bernardo Silva

El Real Madrid empieza a reunir a toda la plantilla. Las vacaciones tras el Mundial han condicionado por completo las pretemporadas de los equipos, pero los refuerzos empiezan a llegar a Valdebebas. Este lunes 3 de agosto, Vinicius Jr., Brahim Díaz y Bernardo Silva tendrán su primer día de entrenamientos a las órdenes de José Mourinho.

El entrenador portugués necesitaba empezar a sumar piezas clave, algo que ya destacó tras el empate a dos frente a la Fiorentina. Los jugadores han pasado el reconocimiento médico durante la mañana, en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Vinicius Jr. arranca este proyecto con ciertas dudas sobre su futuro. El brasileño aún no ha renovado y la postura del club comienza a endurecerse, aunque por el momento reina la tranquilidad. El brasileño tiene una nueva oportunidad con Mourinho, que tratará de sacar su mejor versión, aunque ambos son de sangre caliente.

Bernardo Silva llega como un fichaje determinante en el aspecto ofensivo y de control de juego. El portugués tendrá que hablar con el cuerpo técnico para ver en qué lugar puede ayudar más al equipo, ya que ha demostrado que puede rendir en varias posiciones, incluso en la banda derecha.

Brahim Díaz ha comenzado la pretemporada en el día de su cumpleaños. Esta etapa es clave para el hispano-marroquí, ya que las posiciones de ataque están muy demandadas, por lo que tendrá que convencer al entrenador si quiere tener minutos.

¿Qué jugadores faltan por volver?

Los futbolistas que disputaron las últimas rondas del Mundial (final y tercer y cuarto puesto) aún se encuentran de vacaciones. En el caso del Real Madrid, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham se ganaron este merecido descanso. Además, Thibaut Courtois también se está recuperando tras su lesión ante España. Aún no se ha oficializado la fecha de regreso, pero se estima que será entre el 5 y el 10 de agosto.