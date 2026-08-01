Carlos Espí debuta con el Real Madrid menos de 48 horas después del anuncio oficial de su fichaje

Carlos Espí ha debutado con el Real Madrid este sábado en el primer amistoso del equipo de José Mourinho en esta pretemporada, menos de 48 horas después de su anuncio oficial. El fichaje se anunció en la noche del jueves, realizó su primer y único entrenamiento el viernes, entró en la convocatoria y este sábado ya ha tenido sus primeros minutos con su nueva camiseta.

Las últimas 48 horas de Carlos Espí han sido de vértigo. El pasado jueves por la tarde, el delantero valenciano estaba en Valdebebas ultimando su fichaje por el Real Madrid. El anuncio oficial llegó a las 22:26 horas de la noche. El viernes por la mañana ya estaba realizando su primer entrenamiento bajo las órdenes de José Mourinho y horas después entró en su primera convocatoria para viajar con el primer equipo a Austria. Eso ocurrió en menos de 24 horas.

Menos de 48 horas después del anuncio oficial, Carlos Espí ya ha debutado con el Real Madrid en este primer amistoso de pretemporada ante la Fiorentina. El delantero valenciano fue suplente y entró en el minuto 75 sustituyendo a Endrick.

Fueron sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid ante la Fiorentina en un amistoso que iba empatado a dos (así terminó el partido). Un ensayo general de Mourinho para utilizar a su nuevo delantero en los minutos donde más lo va a necesitar. Espí tuvo varios intentos en el área, pero no llegó a gozar de ninguna ocasión clara. Peleó todos los balones y dejó detalles del delantero que puede ser y lo que puede aportar al cuadro madridista.