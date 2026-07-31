Radiografía de Carlos Espí: «Tiene una fuerza mental increíble»

Carlos Espí es el nombre de moda en el Real Madrid en las últimas horas. El delantero valenciano de solamente 21 años fichó por el club blanco en la noche del pasado jueves en un fichaje relámpago que se fraguó en menos de 24 horas. El joven ariete pasó en menos de un día de tener pie y medio en la Premier League a firmar por el mejor club del mundo. Un chico normal al que el fútbol le ha regalado una oportunidad de oro.

Le ha cambiado la vida a Carlos Espí en muy poco tiempo. El delantero valenciano, nacido hace 21 años en Tavernes de la Valldigna (Valencia), debutó en Primera División la temporada pasada y, tras marcarse una segunda vuelta impresionante, el curso que viene jugará en el Real Madrid. Las vueltas de la vida.

Futbolísticamente, la mejor cualidad de Carlos Espí es su remate. Es un delantero muy alto, mide 1,94, y va muy bien de cabeza. Tiene un remate muy poderoso y la temporada pasada lo pudimos ver en Primera División. Pero también tiene un gran manejo de pies, sabe leer los partidos, tiene buen juego de espaldas y una gran definición en su disparo. Es un delantero de la vieja escuela. Un hombre de área.

Así es Carlos Espí

Pero para conocer a Carlos Espí también hay que conocer a la persona. Este delantero valenciano es un chico muy normal, los que mejor le conocen hablan de él como «una persona muy familiar y muy de sus amigos».

«Es cercano y tímido, pero con una fuerza mental increíble», señalan a OKDIARIO los que mejor conocen a Carlos Espí tras su período en el Levante, el club que le ha formado, el que le dio la oportunidad de debutar en Primera y desde donde ha podido dar el salto al Real Madrid. Esa gran fuerza mental que tiene será una de las claves para afrontar esta etapa que le viene ahora en un club tan exigente.

Un chico que, además, compagina su trabajo como futbolista profesional con los estudios, ya que está en tercero de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. «Es un trabajador incansable», señalan a este periódico sobre el nuevo delantero del Real Madrid.

La explosión de Carlos Espí con el Levante

Canterano del Levante, durante las campañas 23/24 y 24/25, Carlos Espí ya tuvo minutos con el primer equipo en Segunda División a sus 19 y 20 años. Hace dos cursos marcó seis goles. Pero su gran explosión llegó la temporada pasada con su debut en Primera División.

Espí debutó en la segunda jornada de Liga del año pasado con 15 minutos ante el Barcelona, pero su explosión llegó en la segunda vuelta, cuando el Levante más lo necesitaba. Le dieron la oportunidad de ser el delantero titular del equipo y sus goles salvaron al equipo granota. Marcó 11 goles, diez de ellos en las últimas 12 jornadas. Casi todos ellos decisivos y en momentos de la verdad.