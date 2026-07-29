El Real Madrid comenzará la Euroliga en Dubái y no jugará en casa hasta la jornada 4

El Real Madrid ya conoce el calendario completo de la Euroliga 2026/27. El equipo blanco debutará la primera jornada con un partido de mucho morbo fuera de casa ante el Dubai Basket el 24 de septiembre y cerrará la fase regular ante el Panathinaikos el 15 de abril. Un plantel donde hay fechas ya marcadas en el calendario, como el primer Clásico y el reencuentro de Pedro Martínez y Jaime Pradilla con el Valencia.

El torneo empezará oficialmente el próximo 24 de septiembre con seis partidos y cerrará el 30 de mayo con la final, tal y como anunció la organización. Al igual que en la pasada edición, el formato de la Euroliga se mantiene con 20 equipos que jugarán la liguilla en un todos contra todos para tener su plaza en un ‘play-in’ que otorga las dos últimas plazas antes de las cuatro series de eliminatorias al mejor de cinco partidos.

Uno de los protagonistas del nuevo curso será la entrada del Besiktas de Estambul en sustitución del AS Mónaco. Precisamente los turcos recibirán al Valencia Basket en su partido inaugural el 25 de septiembre. El Real Madrid jugará los tres primeros partidos a domicilio: Dubái, Estambul y Tel Aviv. No irá al Movistar Arena hasta el 8 de octubre ante el Partizán de Belgrado.

Otros partidos morbosos en el calendario son los dos partidos ante el Olympiacos, vigente campeón del torneo, con el que jugará la ida en Grecia el 20 de noviembre y la vuelta el 8 de enero. Respecto a los rivales españoles, los Clásicos se jugarán el 3 de diciembre en Madrid y el segundo partido el 5 de marzo en el Palau. Otro rival con muchas cuentas pendientes es el Valencia, con el que jugará primero en la capital el 17 de diciembre y luego en el Roig Arena el 1 de abril. Ante el Baskonia se enfrentará el 27 de octubre fuera de casa y la vuelta en Madrid el 18 de marzo.

La liga regular se prolongará entre el 24 de septiembre y el 16 de abril. La clasificación final determinará qué seis equipos acceden directamente a las eliminatorias y qué cuatro se disputarán las dos plazas restantes en el ‘play-in’, programados para el 20 y 23 de abril. Las eliminatorias al mejor de cinco se disputarán desde el 27 de abril hasta el 12 de mayo y la Final a Cuatro se jugará del 28 al 30 de mayo. En total, unos 380 partidos.

El calendario del Real Madrid en la Euroliga 2026/27

PRIMERA VUELTA

Jornada 1: Dubai Basket-Real Madrid (24 de septiembre, 18:00 h)

Jº2: Anadolu Efes-Real Madrid (29 de septiembre, 19:00 h)

Jº3: Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (1 de octubre, 19:00 h)

Jº4: Real Madrid-Partizán de Belgrado (8 de octubre, 20:45 h)

Jº5: Milán-Real Madrid (13 de octubre, 20:45 h)

Jº6: Real Madrid-Asvel Villeurbanne (15 de octubre, 21:00 h)

Jº7: Maccabi Tel Aviv-Real Madrid (22 de octubre, 19:05 h)

Jº8: Baskonia-Real Madrid (27 de octubre, 21:00 h)

Jº9: Real Madrid-Fenerbahce (29 de octubre, 20:45 h)

Jº10: Real Madrid-Panathinaikos (4 de noviembre, 20:45 h)

Jº11: Real Madrid-Estrella Roja (12 de noviembre, 21:00 h)

Jº12: Besiktas-Real Madrid (18 de noviembre, 18:00 h)

Jº13: Olympiacos-Real Madrid (20 de noviembre, 20:15 h)

Jº14: Real Madrid-Zalgiris Kaunas (25 de noviembre, 20:45 h)

Jº15: Real Madrid-Barcelona (3 de diciembre, 20:45 h)

Jº16: Paris-Real Madrid (10 de diciembre, 20:45 h)

Jº17: Real Madrid-Bayern (15 de diciembre, 20:45 h)

Jº18: Real Madrid-Valencia (17 de diciembre, 20:45 h)

Jº19: Virtus de Bolonia-Real Madrid (22 de diciembre, 20:30 h)

SEGUNDA VUELTA