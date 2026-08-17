Oficial: Ndiaye vuelve al Real Madrid

Eli John Ndiaye ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. El canterano madridista regresa al equipo blanco tras un año en Estados Unidos en el que las lesiones impidieron su crecimiento con los Atlanta Hawks. El club apostó económicamente por él ejerciendo el derecho de tanteo para igualar una oferta del Valencia Basket y así consiguió fichar a otro cupo.

Ndiaye reforzará una posición de ala-pívot que pasa a estar superpoblada en el Real Madrid. Al jugador de origen senegalés e internacional con España hay que añadir los fichajes de Jaime Pradilla y Mikael Jantunen y a un Chuma Okeke que se ha quedado en el conjunto blanco cuando todo apuntaba a que se marcharía este verano por su condición de extracomunitario.

El ala-pívot evolucionó a las órdenes de Chus Mateo y se despidió del Real Madrid ganando la Liga en Valencia. Su gran irrupción se produjo en la semifinal de la Euroliga de 2023 contra el Barcelona, en la que frenó a Nikola Mirotic y acercó a su equipo hacia la conquista del título en Kaunas.

Ahora, Ndiaye vuelve con 22 años para aportar su frescura al juego ágil de un Pedro Martínez que suma otro jugador de formación local, lo cual supone un alivio a la hora de constituir las plantillas para los partidos de ACB, que exige al menos cuatro por equipo. También dispone en ese sentido de Alberto Abalde, Sergio Llull, Max Shulga, Edy Tavares y Pradilla.

Comunicado del Real Madrid sobre Ndiaye

El Real Madrid C. F. y Eli John Ndiaye han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028.

Eli John Ndiaye jugó en nuestro equipo 4 temporadas, entre 2021 y 2025, en las que ganó 8 títulos: 1 Copa de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.