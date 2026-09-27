El Real Madrid luce la Supercopa de la Euroliga en su regreso al Palacio

El Real Madrid ha regresado a su casa, al Palacio de los Deportes, este domingo. Más de tres meses y 113 días después de su eliminación en los play-offs de la pasada Liga Endesa, el equipo blanco ha vuelto y lo ha hecho como vigente supercampeón de Europa. Los de Pedro Martínez aprovecharon en la antesala de su debut en la ACB contra Unicaja Málaga para mostrar y lucir ante su afición la Supercopa de la Euroliga lograda el pasado fin de semana en Abu Dabi.

Sergio Llull, capitán, acompañado de los jugadores y el cuerpo técnico, encabezado por Pedro Martínez, enseñaron a la parroquia madridista el primer título de la temporada, que es también el primero del Real Madrid en más de un año, conseguido al vencer a Dubai Basketball en semifinales y a Olympiacos en la final del nuevo torneo europeo. Sin embargo, la posterior derrota contra los de Xavi Pascual empañó algo un trofeo que no han dudado en presentar en sociedad este domingo al madridismo. Edy Tavares también lució su MVP junto a sus compañeros.